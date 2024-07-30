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Теннис
30 июля 2024, 19:13 | Обновлено 30 июля 2024, 19:32
7618
40

Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024

Элина в трех сетах уступила Барборе Крейчиковой в 3-м раунде Олимпийских игр в Париже

30 июля 2024, 19:13 | Обновлено 30 июля 2024, 19:32
7618
40
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) не сумела пробиться в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 3-м раунде украинка в трех сетах уступила 10-й ракетке мира и чемпионке Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой из Чехии.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

В третьей партии Свитолина побеждала 2:0 с брейком, но преимущество не удержала. Перед 8-м геймом Крейчикова взяла медицинский тайм-аут, а после сделала брейк.

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Крейчикова одолела Свитолину в 1/64 финала Ролан Гаррос, титул которого она в итоге и выиграла.

Элина в третий раз в карьере сыграла на Олимпиаде. В 2016 году в Рио титулованная украинка добралась до четвертьфинала, а в 2021 в Токио сумела завоевать бронзовую медаль.

На старте Олимпийских игр в столице Франции Элина в двух партиях разгромила Моюку Утидзиму, а во 2-м раунде одолела Джессику Пегулу.

Статистика матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 40
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introvert
Барборі програти не соромно, але шкода невикористаних можливостей.
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+12
Phantom
Еліна дякую за олімпіаду,  ти молодець 
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+12
Leonidas B
Дякуємо Еліні за гру!
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+12
inspekcha85
Язык не повернётся плохого слова сказать.Запас сил у каждого индивидуален...Спасибо ,Элина
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+11
Igrok4
Гарний матч рівних суперниць... Трохи непощастило, трохи не вистачило 1ї подачі... В будь-якому випадку, дякуємо, Еліно!
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+8
C.Пеклов
якщо не їде подача,як хош намагайся ,але виграти майже неможливо,дякую Еліні за бажання!А Марта змогла!
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+7
vitaha33
Костюк вимучила, молодчинка!!! Але далі Векіч, яка відпочила...
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Santk86
Просто кошмар, Элина имела столько шансов выиграть и в первом сете и в третьем, и все профукала. Такую чешку нужно было обыгрывать в двух сетах, а она просто каждый раз сама возвращала ее в игру .
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+4
Avaksi
Банальність ОІ в тому, що як бы ты гарно не виступав, але ціняться тільки перші 3 місця - все інше нікому не цікаво
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
916675410440
В упорной борьбе...  Это игра.
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+3
vitaha33
Нажаль, просто ключовим був брепойнт при 2:0, візьми і крейчикова вже б не повернулась...
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+3
Антонів Юра
Світоліна vs Великі Тенісисти
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+2
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Vlad Holl
Фізика  в 30 вже підводить. Вчора бігала , сьогодні сили покинули . Марта хоч порадували ,і то не без нервів .
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+2
Мосій Шило
Крайчикова мабудь всіх мух ротом переловила! Він у неї не закривається ,чи що?
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+1
Дані Рохас
ну не пошла катка, ну шош, анлука
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+1
sirjoga
Ну нічого, виграє на наступній Олімпіаді. 
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+1
kadaad
Чешка обыграла Свитолину тупо из-за дебильных правил большого тенниса и хитрозадой тактики перерыва на пол часа, типа травмы!!! 
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0
u6464u
З жеребом Еліні не склалося, Крейчикова  зараз топ , був би хтось інший результат би був кращий .
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0
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Антонів Юра
Світоліна vs Великі Тенісисти 
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0
easterly
Просто нема слів - злити по дитячому все що можна
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-1
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