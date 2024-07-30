Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) не сумела пробиться в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 3-м раунде украинка в трех сетах уступила 10-й ракетке мира и чемпионке Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой из Чехии.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

В третьей партии Свитолина побеждала 2:0 с брейком, но преимущество не удержала. Перед 8-м геймом Крейчикова взяла медицинский тайм-аут, а после сделала брейк.

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Крейчикова одолела Свитолину в 1/64 финала Ролан Гаррос, титул которого она в итоге и выиграла.

Элина в третий раз в карьере сыграла на Олимпиаде. В 2016 году в Рио титулованная украинка добралась до четвертьфинала, а в 2021 в Токио сумела завоевать бронзовую медаль.

На старте Олимпийских игр в столице Франции Элина в двух партиях разгромила Моюку Утидзиму, а во 2-м раунде одолела Джессику Пегулу.

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