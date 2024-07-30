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Теннис
30 июля 2024, 00:12 | Обновлено 30 июля 2024, 00:40
4717
20

Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024

Элина в трех сетах одолела Джессику Пегулу во 2-м раунде Олимпийских игр в Париже

30 июля 2024, 00:12 | Обновлено 30 июля 2024, 00:40
4717
20
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) пробилась в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 3-м раунде украинка в трех сетах одолела 6-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США за 1 час и 47 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 1:6, 3:6

Это была 6-я встреча соперниц. Элина выиграла 2-й очный поединок. В предыдущих четырех играх Элина уступала Джессике. Кроме того, это была первая встреча Свитолиной и Пегулы на грунтовом покрытии.

В 1/8 финала Олимпиады Свитолина сыграет против 9-й сеяной Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 10), которая ранее переиграла Ван Синьюй (Китай, WTA 36) 6:3, 6:2. Также отметим, что до старта Игр Барбора завоевала титул Уимблдона.

Элина в третий раз в карьере играет на Олимпиаде. В 2016 году в Рио титулованная украинка добралась до четвертьфинала, а в 2021 в Токио сумела завоевать бронзовую медаль.

Свитолина стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/8 финала ОИ-2024. Ранее это сделала Марта Костюк.

На старте Олимпийских игр в столице Франции Элина в двух партиях разгромила Моюку Утидзиму.

Фотогалерея матча Джессика Пегула – Элина Свитолина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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pytlak1990
Вітаємо кращу тенісистку в історії України! Молодчинка! З такою грою, а особливо у 2 сеті - тільки Свьонтек їй суперниця у фіналі!)
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+16
Stanislav Matusevych
Крута і дещо несподівана перемога Еліни. Вдалося переламати гру після відверто невдалого першого сету. Браво!
Тепер потрібно якось встигнути відновитися до гри з Крейчиковою. 
Ответить
+15
introvert
Молодчина, але з Барборою легше не буде.
Ответить
+14
Лига
Молодчинка, камбечище Харлан это супер и медаль её, ну Свитолина умничка тоже хороший отличный камбек после первого сета , ждём тоже медаль 
Ответить
+14
Igrok4
Молодець! Гарна гра, так тримати!
Ответить
+12
mevast
Браво Еліно! Як би далі не сталось, ти гідний прапороносець.
Ответить
+11
sahka1981
Молодець!!! Виграла в сильної суперниці! З перемогою!!!
Ответить
+11
Макс Максов
Браво Еля, два останніх сети га одному диханні!
Ответить
+11
Tka4enko_855
Дякуємо хоч вечір задався.
Ответить
+11
roman75zpr
Вечер огненных камбэков! 
Ответить
+10
Олексій Коваль
Умнічка! Просто красуня! Дякую за позитивні емоції!!!
Ответить
+10
.gamliy
Головне не зурочити)
Тьфу-тьфу...
😍
Ответить
+9
xxxxxxxxxxxxххх
Это было круто!
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+8
Ковтун Виктор
СВИТОЛИНННННННННААААА!!!!!!!!!!! 
Ответить
+8
VITASS
Емоційно, вольово, на жилах, з вогнем в очах, з розумом. Еля ти найкраща 
Ответить
+7
Віталій Ткачук
Сьогодні позитивний день: Ольга і Еліна зробили його таким. А то решта олімпійців розчаровували. Якби ще завтра нас порадували!
Ответить
+3
KirTheKing
дальше сетка: 1/8 крейчикова, 1/4 паолини, 1/2 Марта, F игореня
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+1
Сергей Гайдашов
Красунька. Дивився матч. То було складно але феєрично
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0
Первый Среди Равных
Наступна зупинка - кінцева.
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-9
Показать Скрыть 1 ответ
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