Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) пробилась в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 3-м раунде украинка в трех сетах одолела 6-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США за 1 час и 47 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 1:6, 3:6

Это была 6-я встреча соперниц. Элина выиграла 2-й очный поединок. В предыдущих четырех играх Элина уступала Джессике. Кроме того, это была первая встреча Свитолиной и Пегулы на грунтовом покрытии.

В 1/8 финала Олимпиады Свитолина сыграет против 9-й сеяной Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 10), которая ранее переиграла Ван Синьюй (Китай, WTA 36) 6:3, 6:2. Также отметим, что до старта Игр Барбора завоевала титул Уимблдона.

Элина в третий раз в карьере играет на Олимпиаде. В 2016 году в Рио титулованная украинка добралась до четвертьфинала, а в 2021 в Токио сумела завоевать бронзовую медаль.

Свитолина стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/8 финала ОИ-2024. Ранее это сделала Марта Костюк.

На старте Олимпийских игр в столице Франции Элина в двух партиях разгромила Моюку Утидзиму.

Фотогалерея матча Джессика Пегула – Элина Свитолина