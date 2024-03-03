Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
WTA
03 марта 2024, 05:50 | Обновлено 03 марта 2024, 06:30
1934
20

Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего

Марта в двух сетах выиграла у Джессики Пегулы на соревнованиях WTA 500 в США

03 марта 2024, 05:50 | Обновлено 03 марта 2024, 06:30
1934
20
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу (США).

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Марта Костюк (Украина) [6] – 6:7 (4:7), 1:6

В первой партии украинка проигрывала 1:5, но сумела вернуться в игру и переломить ход поединка.

Это была третья встреча теннисисток. Костюк впервые выиграла очный поединок у Джессики.

В финале 500-тысячника в США Марта сыграет против Кэти Бултер, которая ранее в своем полуфинальном матче закрыла Эмму Наварро.

Марта провела 6-й полуфинальный матч и во 2-й раз в карьере вышла в финальный поединок.

На своем пути к поединку за трофей Костюк прошла Энн Ли, Тайлу Престон, Анастасию Павлюченкову и теперь Джессику Пегулу. Год назад украинка стала чемпионкой турнира в Остине.

kostyuk-pegula
kostyuk-pegula-foto-1
kostyuk-pegula-foto-2
kostyuk-pegula-foto-3
kostyuk-pegula-foto-4
По теме:
ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США
КОСТЮК: Как выиграла 1-й сет? Извините, пытаюсь придумать ответ, но не знаю
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Марта Костюк Джессика Пегула WTA Сан-Диего выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02 марта 2024, 11:39 44
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер

26 февраля в УПЛ-2023/24 состоялся, пожалуй, самый резонансный матч сезона…

Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Футбол | 03 марта 2024, 00:05 79
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье

Матч завершился со счетом 2:2

Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Футбол | 02.03.2024, 06:22
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
Теннис | 03.03.2024, 04:06
Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Теннис | 02.03.2024, 08:55
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Leonidas B
Дякуємо тобі Марта за приємні емоції, браво!
Ответить
+11
introvert
Мабуть найкращий матч Марти на моїй пам`яті, кожен другий розіграш без перебільшення шедевральний. Просто шалений камбек у першому сеті. Не за рахунок розслабленості того хто виграє, як це зазвичай буває при такому рахунку, а за рахунок фантастичного власного тенісу і неймовірної психологічної стійкості. Варіативна гра суперниць зі зміною напрямку, довжини та сили ударів, коли гарматні простріли вздовж ліній вряди-годи чередуються з різаними та вкороченими - це саме те, що найбільше не любить Джесс. Тож зробила сьогодні наша дівчинка з Пегулою те, що та сама дуже любить робити з опонентками - психологічно "задавила" потужністю та стабільністю. І, що найцінніше, протримала концентрацію до кінця.
Браво, Марта!!! Дякую, що компенсувала мій перерваний сон цими чудовими емоціями, красуня)))
Ответить
+10
Александр Ад
молодець!Браво Марта!Краща гра Марти.без сумниву за останній час!А який камбек з 1-5!Любо дорого було дивитися!Позитивні емоції на весь  тиждень!Мартуся успіху в фіналі!
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
sv_2000
Очень радует Марта на старте сезона. Ломает тренды))) Есть серия побед на русскими, снятие по болезни не в счёт. Теперь вот победа над топ 5. Играла Марта с 1:5 в диапазоне от круто до просто потрясающе. Небольшая только ложечка дёгтя. Опять много двойных. Это из матча в матч. Надо что-то со второй подачей решать.
Ответить
+4
kollekciy
Марту з перемогою. Через ці дощі не знав коли дивитися, і таки проспав 1 сет, а там таке унікальне було, як Марта могла 5:1 у самої Пегули відіграти. А,  так супер, Марта знову ставить нові рекорди,  перша перемога у топ 5,  перший турнір для Марти де вона покращує гру по ходу турніру, а не погіршує як раніше. Залишається всього Бултер до великої нової неочікуваної мрії, але та простенька Бултер видно тут зірвалась з ціпка не меньше за Марту, і що можна очікувати від такої темної конячки зовсім не відомо.
Ответить
+3
Галина Кулик
Як добре, що чомусь прокинулась і почала дивитись матч.🙂Перерваний сон, але це точно того вартувало🙂
Ответить
+3
sv_2000
 А в гонке Даяна 9-я, Марта 11-я. Если Марта завтра победит, то вообще станет 8-й..... Очень неплохо 
Ответить
+2
sv_2000
И,конечно, радует психология Марты в последнее время. Сегодня была вообще как удав. Но и в предыдущих матчах эмоции не мешали. Спасибо тренеру или мужу.... Уж не знаю кому больше
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Vlad Holl
Тільки заспокоїлася і зразу виграла 11 геймів і тільки 2 віддала - СУПЕР. Є питання до подачі - знову 9 невимушених. З перемогою і чекаємо титулу. Доречі , дивився гру Наварро -Бултер , дуже посередня , і Бултер не справила взагалі ніякого враження , але на фоні ніякої американки вона була фавориткою. 
Ответить
+1
Sashamar
Пункт перший. Навчилися не тільки програвати з 5:1, але й відігруватись з 1:5.
Пункт другий. Давайте доживемо до завтра.
Ответить
0
Viktor Shuper
ох йо, оце топова новина! хз як вона затащила, то нереально було 
Ответить
0
sv_2000
Кучно наши девчата в текущем рейтинге. Ну, Элина 17, а вот дальше Даяна - 30, Марта - 31, Ангелина - 34 , Леся - 37. Вот так бы кучненько вперёд к топ 10
Ответить
0
Falko
Вражає. Пігулка ТАК віддавши 1 партію, просто розсипалась.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
sirjoga
Сатисфакція за минулий матч відбулась в повній мірі. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
01.03.2024, 18:36 9
Теннис
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 2
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45
Футбол
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 13
Футбол
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем