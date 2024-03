Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу (США).

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Марта Костюк (Украина) [6] – 6:7 (4:7), 1:6

В первой партии украинка проигрывала 1:5, но сумела вернуться в игру и переломить ход поединка.

Это была третья встреча теннисисток. Костюк впервые выиграла очный поединок у Джессики.

В финале 500-тысячника в США Марта сыграет против Кэти Бултер, которая ранее в своем полуфинальном матче закрыла Эмму Наварро.

Марта провела 6-й полуфинальный матч и во 2-й раз в карьере вышла в финальный поединок.

На своем пути к поединку за трофей Костюк прошла Энн Ли, Тайлу Престон, Анастасию Павлюченкову и теперь Джессику Пегулу. Год назад украинка стала чемпионкой турнира в Остине.

Magic under the lights ✨@marta_kostyuk upsets the No.1 seed Pegula 7-6(4), 6-1 and will face Boulter for the San Diego title. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/hHs291HpyB