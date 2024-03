Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал

В ночь на 3 марта определилась первая финалистка хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

Британская теннисистка Кэти Бултер (WTA 49) в двух сетах уверенно переиграла Эмму Наварро (США, WTA 26) за 1 час и 16 минут.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/2 финала

Эмма Наварро (США) [3] – Кэти Бултер (Великобритания) – 3:6, 1:6

Это была первая встреча девушек.

Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.

К слову, Бултер на старте 500-тысячника выиграла у украинки Леси Цуренко.

В финале соревнований Кэти может сыграть против Марты Костюк, если представительница Украины пройдет 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу в своем полуфинальном поединке.

Biggest final of her CAREER ✨@katiecboulter has booked her 🎟️ into the final after defeating Navarro 6-3, 6-1. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/eReeqkMbsi