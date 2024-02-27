Цуренко проиграла в 1/16 финала хардового турнира в Сан-Диего
Украинка уступила Кэти Бултер из Британии в двух сетах
Вечером 26 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 36) проиграла матч 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде украинка уступила британкой Кэти Бултер из Великобритании (WTA 49).
Матч длился 1 час 12 минут и завершился в двух сетах – 3:6, 1:6.
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка ведет в счете в личных встречах (3:1).
Кэти Бултер в 1/8 финала сыграет со второй сеяной Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (WTA 13).
WTA 500. Сан-Диего (США). 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 3:6, 1:6
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