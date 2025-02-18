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  4. Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк
WTA
18 февраля 2025, 16:25 |
208
0

Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк

18 февраля должны уже были сыграть три украинки, но пока только Марта провела первый сет

18 февраля 2025, 16:25 |
208
0
Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля стартовал третий игровой день на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во вторник поединки второго раунда должны провести три украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Однако из-за дождей противостояния были прерваны и из украинских теннисисток только Костюк провела первый сет, выиграв его у Софии Кенин со счетом 7:5.

Прямо сейчас корты в Дубае сушатся и возобновления матчей запланировано на 16:45 по Киеву. Марта продолжит встречу с Кенин, а Ястремская должна стартовать против Анастасии Потаповой.

Поединок Свитолиной и Клары Таусон был перенесен на корт №3. Элина начнет игру против Клары сразу же по окончанию матча Марты и Софии, если в расписание снова не вмешается погода.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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