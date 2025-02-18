Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк

18 февраля стартовал третий игровой день на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во вторник поединки второго раунда должны провести три украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Однако из-за дождей противостояния были прерваны и из украинских теннисисток только Костюк провела первый сет, выиграв его у Софии Кенин со счетом 7:5.

Прямо сейчас корты в Дубае сушатся и возобновления матчей запланировано на 16:45 по Киеву. Марта продолжит встречу с Кенин, а Ястремская должна стартовать против Анастасии Потаповой.

Поединок Свитолиной и Клары Таусон был перенесен на корт №3. Элина начнет игру против Клары сразу же по окончанию матча Марты и Софии, если в расписание снова не вмешается погода.