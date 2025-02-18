Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк
18 февраля должны уже были сыграть три украинки, но пока только Марта провела первый сет
18 февраля стартовал третий игровой день на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Во вторник поединки второго раунда должны провести три украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Однако из-за дождей противостояния были прерваны и из украинских теннисисток только Костюк провела первый сет, выиграв его у Софии Кенин со счетом 7:5.
Прямо сейчас корты в Дубае сушатся и возобновления матчей запланировано на 16:45 по Киеву. Марта продолжит встречу с Кенин, а Ястремская должна стартовать против Анастасии Потаповой.
Поединок Свитолиной и Клары Таусон был перенесен на корт №3. Элина начнет игру против Клары сразу же по окончанию матча Марты и Софии, если в расписание снова не вмешается погода.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17 февраля продолжились матчи 1-го раунда на тысячнике в ОАЭ
Винисиус стал владельцем контрольного пакета акций клуба «Алверка»