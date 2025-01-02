Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Соболенко – Боузкова, Жабер – Андреева, Крюгер – Кудерметова, Калинина – Биррелл
2 января состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и были определены четвертьфинальные пары.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах переиграла Юань Юэ, которая в предыдущем раунде одолела первую ракетку Украины Марту Костюк. Ангелина далее сыграет против Кимберли Биррелл, которой организаторы предоставили wild card. Австралийка в 3-м круге прошла Анастасию Потапову.
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В четвертьфинале в нижней части сетки очное противостояние также проведут Эшлин Крюгер и Полина Кудерметова. Американка выиграла у Сюзан Ламенс, а «нейтралка» справилась с девятой ракеткой мира Дарьей Касаткиной.
Первая сеяная и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Юлию Путинцеву и в четвертьфинале встретится с Марией Боузковой, которая одолела Викторию Азаренко.
В еще одном поединке 1/4 финала в верхней части сетки сойдутся Онс Жабер и Мирра Андреева. Представительница Туниса оказалась сильнее Элины Аванесян, а Андреева переиграла Линду Носкову.
WTA 500 Брисбен. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева [15] – 7:6 (7:2), 6:4
Виктория Азаренко [10] – Мария Боузкова – 4:6, 4:6
Элина Аванесян – Онс Жабер – 4:6, 6:1, 4:6
Линда Носкова [12] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 0:6
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс – 7:5, 6:0
Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 6:2, 7:5
Ангелина Калинина – Юань Юэ – 6:1, 6:4
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл – 6:7 (2:7), 2:6
WTA 500 Брисбен. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Онс Жабер – Мирра Андреева [8]
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл
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