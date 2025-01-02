Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

2 января состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах переиграла Юань Юэ, которая в предыдущем раунде одолела первую ракетку Украины Марту Костюк. Ангелина далее сыграет против Кимберли Биррелл, которой организаторы предоставили wild card. Австралийка в 3-м круге прошла Анастасию Потапову.

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В четвертьфинале в нижней части сетки очное противостояние также проведут Эшлин Крюгер и Полина Кудерметова. Американка выиграла у Сюзан Ламенс, а «нейтралка» справилась с девятой ракеткой мира Дарьей Касаткиной.

Первая сеяная и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Юлию Путинцеву и в четвертьфинале встретится с Марией Боузковой, которая одолела Викторию Азаренко.

В еще одном поединке 1/4 финала в верхней части сетки сойдутся Онс Жабер и Мирра Андреева. Представительница Туниса оказалась сильнее Элины Аванесян, а Андреева переиграла Линду Носкову.

WTA 500 Брисбен. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева [15] – 7:6 (7:2), 6:4

Виктория Азаренко [10] – Мария Боузкова – 4:6, 4:6

Элина Аванесян – Онс Жабер – 4:6, 6:1, 4:6

Линда Носкова [12] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 0:6

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс – 7:5, 6:0

Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 6:2, 7:5

Ангелина Калинина – Юань Юэ – 6:1, 6:4

Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл – 6:7 (2:7), 2:6

WTA 500 Брисбен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мария Боузкова

Онс Жабер – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова

Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл