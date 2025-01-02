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  4. Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
WTA
02 января 2025, 17:49 | Обновлено 02 января 2025, 18:54
926
2

Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Соболенко – Боузкова, Жабер – Андреева, Крюгер – Кудерметова, Калинина – Биррелл

02 января 2025, 17:49 | Обновлено 02 января 2025, 18:54
926
2
Калинина в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

2 января состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах переиграла Юань Юэ, которая в предыдущем раунде одолела первую ракетку Украины Марту Костюк. Ангелина далее сыграет против Кимберли Биррелл, которой организаторы предоставили wild card. Австралийка в 3-м круге прошла Анастасию Потапову.

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В четвертьфинале в нижней части сетки очное противостояние также проведут Эшлин Крюгер и Полина Кудерметова. Американка выиграла у Сюзан Ламенс, а «нейтралка» справилась с девятой ракеткой мира Дарьей Касаткиной.

Первая сеяная и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Юлию Путинцеву и в четвертьфинале встретится с Марией Боузковой, которая одолела Викторию Азаренко.

В еще одном поединке 1/4 финала в верхней части сетки сойдутся Онс Жабер и Мирра Андреева. Представительница Туниса оказалась сильнее Элины Аванесян, а Андреева переиграла Линду Носкову.

WTA 500 Брисбен. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева [15] – 7:6 (7:2), 6:4
Виктория Азаренко [10] – Мария Боузкова – 4:6, 4:6

Элина Аванесян – Онс Жабер – 4:6, 6:1, 4:6
Линда Носкова [12] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 0:6

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс – 7:5, 6:0
Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 6:2, 7:5

Ангелина Калинина – Юань Юэ – 6:1, 6:4
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл – 6:7 (2:7), 2:6

WTA 500 Брисбен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мария Боузкова
Онс Жабер – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл

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Виктория Азаренко WTA Брисбен Юлия Путинцева Ангелина Калинина Кимберли Биррелл Дарья Касаткина Арина Соболенко Анастасия Потапова Мария Боузкова Онс Жабер Эшлин Крюгер Элина Аванесян Юань Юэ Линда Носкова Сюзан Ламенс Мирра Андреева Полина Кудерметова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
подивився я на Мірру Андреєву аж пересрав, яке воно негарне
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+2
Swimmer
Калiнiна грала, майже весь час, впевнено, але не без "допомоги" суперницi. Питання - як змогла Костюк програти цiй китаянцi?
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