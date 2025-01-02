Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, когда Калинина начнет матч 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
WTA
02 января 2025, 17:08 | Обновлено 02 января 2025, 17:18
344
0

Известно, когда Калинина начнет матч 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Ангелина выйдет на корт против Кимберли Биррелл 3 января в 03:00 по Киеву

02 января 2025, 17:08 | Обновлено 02 января 2025, 17:18
344
0
Известно, когда Калинина начнет матч 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В ночь на 3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113), которой организаторы предоставили wild card. Поединок состоится 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц. Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Полины Кудерметовой.

Калинина – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления на кортах Брисбена. На своем пути она уже прошла Ван Яфань, Диану Шнайдер и Юань Юэ.

WTA 500 Брисбен. 1/4 финала. Одиночный разряд

Pat Rafter Arena. 1-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (WTA 55) – Кимберли Биррелл (WTA 49) [WC]

Полное расписание игрового дня в Брисбене (3 января)

* на скриншоте указано местное время (разница с Киевом – +8 часов)

По теме:
Букмекеры оценили шансы Калининой выйти в полуфинал турнира в Брисбене
Людмила Киченок с новой напарницей не сумела выйти в полуфинал в Брисбене
Выйдет ли Калинина в финал? В нижней части сетки Брисбена больше нет сеяных
Ангелина Калинина Кимберли Биррелл расписание WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Бокс | 01 января 2025, 20:40 0
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года

Тедди Атлас выделил Александра Усика

УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем
Футбол | 02 января 2025, 10:26 7
УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем
УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем

Легендарный вратарь возглавляет киевский клуб с 2023 года

ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
Теннис | 02.01.2025, 16:46
ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Футбол | 01.01.2025, 21:05
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Футбол | 01.01.2025, 22:23
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 4
Футбол
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
31.12.2024, 23:01 7
Футбол
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
01.01.2025, 07:50
Хоккей
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
31.12.2024, 22:45 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем