Известно, когда Калинина начнет матч 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

В ночь на 3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113), которой организаторы предоставили wild card. Поединок состоится 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц. Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Полины Кудерметовой.

Калинина – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления на кортах Брисбена. На своем пути она уже прошла Ван Яфань, Диану Шнайдер и Юань Юэ.

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WTA 500 Брисбен. 1/4 финала. Одиночный разряд

Pat Rafter Arena. 1-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (WTA 55) – Кимберли Биррелл (WTA 49) [WC]

Полное расписание игрового дня в Брисбене (3 января)

* на скриншоте указано местное время (разница с Киевом – +8 часов)