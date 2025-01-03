Назван лучший голкипер в 2024 году. В тройке есть кипер сборной Украины

Известный футбольный портал Score90 обнародовал рейтинг лучших голкиперов в 2024 году.

Первую строчку занял звездный страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа, за ним разместился вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, который летом 2024 выиграл вместе со сборной Аргентины Кубок Америки 2024.

Бронзу рейтинга получил украинский вратарь Андрей Лунин, который занимал место стартового вратаря большую часть прошлого сезона и помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Четвертую строчку занял вратарь «Ливерпуля» Алиссон, а испанский вратарь Давид Райя – 5-й.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Пятерка лучших вратарей в 2024 году от Score90