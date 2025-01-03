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03 января 2025, 00:04 | Обновлено 03 января 2025, 01:03
590
0

Назван лучший голкипер в 2024 году. В тройке есть кипер сборной Украины

Андрей Лунин вошел в рейтинг от Score90

03 января 2025, 00:04 | Обновлено 03 января 2025, 01:03
590
0
Назван лучший голкипер в 2024 году. В тройке есть кипер сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный футбольный портал Score90 обнародовал рейтинг лучших голкиперов в 2024 году.

Первую строчку занял звездный страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа, за ним разместился вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, который летом 2024 выиграл вместе со сборной Аргентины Кубок Америки 2024.

Бронзу рейтинга получил украинский вратарь Андрей Лунин, который занимал место стартового вратаря большую часть прошлого сезона и помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Четвертую строчку занял вратарь «Ливерпуля» Алиссон, а испанский вратарь Давид Райя – 5-й.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Пятерка лучших вратарей в 2024 году от Score90

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Тибо Куртуа Эмилиано Мартинес Андрей Лунин Алиссон Давид Райя рейтинг лучший вратарь
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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