«Увидел, где я сейчас». Монфис прокомментировал поражение Джоковичу

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 55) прокомментировал поражение Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 7) в 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене:

«Новак хорошо сыграл, мяч отлично сходил с его ракетки, он хорошо двигался вперёд, а главное – отлично подавал, даже лучше, чем я ожидал. Честно говоря, он был в хорошей форме.

А я начал год с хорошего матча против молодого соперника и сразу с игры против теннисиста из топ-10. Я показал неплохую игру, хотя этого оказалось недостаточно.

Конечно, были моменты, когда мне хотелось бы сделать другой выбор, но в целом у меня были удачные эпизоды. Когда ты играешь с топ-10 в начале года, это помогает понять, где ты находишься и я увидел, на каком сейчас я уровне».

На старте соревнований в Австралии Монфис переиграл Нишеша Басаваредди.