Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Увидел, где я сейчас». Монфис прокомментировал поражение Джоковичу
ATP
02 января 2025, 23:55 | Обновлено 03 января 2025, 01:19
244
0

«Увидел, где я сейчас». Монфис прокомментировал поражение Джоковичу

Гаэль уступил Новаку в 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене

02 января 2025, 23:55 | Обновлено 03 января 2025, 01:19
244
0
«Увидел, где я сейчас». Монфис прокомментировал поражение Джоковичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 55) прокомментировал поражение Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 7) в 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене:

«Новак хорошо сыграл, мяч отлично сходил с его ракетки, он хорошо двигался вперёд, а главное – отлично подавал, даже лучше, чем я ожидал. Честно говоря, он был в хорошей форме.

А я начал год с хорошего матча против молодого соперника и сразу с игры против теннисиста из топ-10. Я показал неплохую игру, хотя этого оказалось недостаточно.

Конечно, были моменты, когда мне хотелось бы сделать другой выбор, но в целом у меня были удачные эпизоды. Когда ты играешь с топ-10 в начале года, это помогает понять, где ты находишься и я увидел, на каком сейчас я уровне».

На старте соревнований в Австралии Монфис переиграл Нишеша Басаваредди.

По теме:
Не у Джоковича и Надаля. У кого больше всего выходов в четвертьфиналы АТР?
ВИДЕО. 20:0. Как это было: Джокович одолел Монфиса в 1/8 финала в Брисбене
Футбол или борьба. Монфис признался, чем будет заниматься дочь Свитолиной
Гаэль Монфис Новак Джокович ATP Брисбен
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02 января 2025, 08:51 2
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон

Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории

«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Футбол | 02 января 2025, 08:22 12
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала

Лондонцам советуют сохранить украинца

Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open
Теннис | 02.01.2025, 22:45
Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open
Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Футбол | 02.01.2025, 17:07
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Футбол | 02.01.2025, 10:49
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 9
Футбол
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 3
Бокс
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
01.01.2025, 03:50 2
Бокс
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
01.01.2025, 09:18
Футбол
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 9
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем