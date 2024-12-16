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Чемпионат Англии
Борнмут
16.12.2024 22:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
16 декабря 2024, 01:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:33
26
0

Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 декабря в 22:00 по Киеву

16 декабря 2024, 01:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:33
26
0
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

16 декабря на «Виталити» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда проводит третий сезон после возвращения в АПЛ. И с лета прошлого года играет под руководством Андони Ираолы. Пока что нет оснований у руководства вишенок жалеть о таком выборе: с баском клуб и в прошлом сезоне был 12-м, и в этом, уже после продажи Соланке в Тоттенхэм, остается очень достойным коллективом. По иронии, он встретил зиму, будучи в таблице выше как раз шпор, которых обыграли в очном поединке, до этого справившись еще и с Арсеналом и Манчестер Сити. С другой стороны, поражений в целом было достаточно, и клуб так и остается в числе середняков, пусть даже шансы побороться за еврокубки и есть. Даже с Ипсвичем в прошлом туре было непросто, впрочем, там победили 2:1.

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Вест Хэм

Клуб проявил какую-то черную неблагодарность, списав летом Мойеса при достойных результатах. В конце концов, именно Дэвид принес титул, еще и международный, Лигу конференций в 2023-м году. Но прошлым летом с олдскульным специалистом попрощались, пригласив на освободившееся место Лопетеги, и под испанца накупив новичков на девятизначную сумму. В итоге уже в конце осени в Юлене практически полностью разочаровались, и оставалось интригой то, какой же поединок, какая новая осечка станет роковой. После 1:3 с борцом за выживание, Лестером, не хватило буквально пары голосов на заседании руководства. Что же, 2:1 с Вулверхэмптоном, прямым конкурентом, были более чем своевременным успехом - и лично для специалиста, и для амбициозного проекта в целом.

Статистика личных встреч

Молотобойцы не проигрывают вишенкам в 7 последних официальных матчах и победили в том числе в последнем - 1:0 в августе в Кубке Лиги.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новый успех гостей. Все козыри, от формы и стабильности и до фактора поля - в пользу Ираолы. Ставим на то, что он в понедельник обыграет земляка (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
16 декабря 2024 -
22:00
Вест Хэм
Победа Борнмута 1.73 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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