16 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Вест Хэм.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В составе вишен выступает украинский защитник Илья Забарный.

Борнмут – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.