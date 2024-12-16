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Борнмут
16.12.2024 22:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
16 декабря 2024, 03:38 |
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Борнмут – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура АПЛ 16 декабря в 22:00 по Киеву

16 декабря 2024, 03:38 |
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0
Борнмут – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Вест Хэм.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В составе вишен выступает украинский защитник Илья Забарный.

Борнмут – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм смотреть онлайн Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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