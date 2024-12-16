Англия16 декабря 2024, 03:38 |
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Борнмут – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура АПЛ 16 декабря в 22:00 по Киеву
16 декабря 2024, 03:38 |
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16 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Вест Хэм.
Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В составе вишен выступает украинский защитник Илья Забарный.
Борнмут – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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