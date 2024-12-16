Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром

Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между командами Борнмут и Вест Хэм.

Поединок на стадионе Виталити завершился вничью со счетом 1:1.

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Команды обменялись забитыми голами в концовке поединка – сначала для гостей забил Лукас Пакета с пенальти, а затем для хозяев счет сравнял Энес Унал.

В составе вишен всю игру провел украинский защитник Илья Забарный.

В турнирной таблице АПЛ Борнмут входит в топ-7 (25 очков), а Вест Хэм занимает 14-ю позицию (19 баллов).

АПЛ. 16-й тур, 16 декабря

Борнмут – Вест Хэм – 1:1

Голы: Энес Унал, 90 – Лукас Пакета, 87 (пен)

Фотогалерея: Илья Забарный