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Чемпионат Англии
Борнмут
16.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
16 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 17 декабря 2024, 00:12
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0

Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром

Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги 

16 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 17 декабря 2024, 00:12
211
0
Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между командами Борнмут и Вест Хэм.

Поединок на стадионе Виталити завершился вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись забитыми голами в концовке поединка – сначала для гостей забил Лукас Пакета с пенальти, а затем для хозяев счет сравнял Энес Унал.

В составе вишен всю игру провел украинский защитник Илья Забарный.

В турнирной таблице АПЛ Борнмут входит в топ-7 (25 очков), а Вест Хэм занимает 14-ю позицию (19 баллов).

АПЛ. 16-й тур, 16 декабря

Борнмут – Вест Хэм – 1:1

Голы: Энес Унал, 90 – Лукас Пакета, 87 (пен)

Фотогалерея: Илья Забарный

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм Илья Забарный Лукас Пакета Энес Унал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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