Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром
Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между командами Борнмут и Вест Хэм.
Поединок на стадионе Виталити завершился вничью со счетом 1:1.
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Команды обменялись забитыми голами в концовке поединка – сначала для гостей забил Лукас Пакета с пенальти, а затем для хозяев счет сравнял Энес Унал.
В составе вишен всю игру провел украинский защитник Илья Забарный.
В турнирной таблице АПЛ Борнмут входит в топ-7 (25 очков), а Вест Хэм занимает 14-ю позицию (19 баллов).
АПЛ. 16-й тур, 16 декабря
Борнмут – Вест Хэм – 1:1
Голы: Энес Унал, 90 – Лукас Пакета, 87 (пен)
Фотогалерея: Илья Забарный
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