Неожиданное признание. Нойер удивил позицией по контракту с Баварией
Голкипер пока думает лишь о восстановлении после травмы
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, планирует ли продлевать контракт с мюнхенским клубом. Голкипер признался, что пока думает только о том, как залечить травму.
Полагаю, обе стороны будут рады, если сотрудничество продолжится. Но спешки нет, это точно. Сначала мне нужно восстановиться и решить проблему с ребром», – сказал Нойер.
Действующее соглашение 38-летнего немца рассчитано до 30 июня 2025 года. Мануэль продлит ее на год.
Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» планирует продлить контракт с Нойером, но хочет использовать Мануэля для своих целей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Малик Скотт ждет победы Александра
Состоялся матч 17-го тура чемпионата Бельгии