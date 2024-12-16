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Германия
16 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 16 декабря 2024, 12:43
401
0

Неожиданное признание. Нойер удивил позицией по контракту с Баварией

Голкипер пока думает лишь о восстановлении после травмы

16 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 16 декабря 2024, 12:43
401
0
Неожиданное признание. Нойер удивил позицией по контракту с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, планирует ли продлевать контракт с мюнхенским клубом. Голкипер признался, что пока думает только о том, как залечить травму.

Полагаю, обе стороны будут рады, если сотрудничество продолжится. Но спешки нет, это точно. Сначала мне нужно восстановиться и решить проблему с ребром», – сказал Нойер.

Действующее соглашение 38-летнего немца рассчитано до 30 июня 2025 года. Мануэль продлит ее на год.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» планирует продлить контракт с Нойером, но хочет использовать Мануэля для своих целей.

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Мануэль Нойер Бавария продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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