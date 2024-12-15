Поражение самому себе: Сити расплачивается за ошибки на трансферном рынке

Падение «Манчестер Сити» оказалось быстрым, внезапным и болезненным. Конечно, «горожан» никогда не нужно списывать со счетов, но о защите титула вряд ли кто-то сейчас думает на «Этихаде». Падение команды Пепа Гвардиолы было резким, но дело не только в игре. То, что сейчас происходит с «Манчестер Сити», является также результатом плохого планирования работы на трансферном рынке и серии неудачных подписаний.

Много лет все хвалили менеджмент «горожан» за создание чемпионской команды и умение поддерживать ее на высоком уровне. Но, как показывает время, не все было идеально. Уже кажется очевидным, что серьезная травма колена Родри определит сезон «Манчестер Сити». Никто не спорит с тем, что игрока такого калибра, обладателя «Золотого мяча», всегда будет не хватать. Но не нужно было дожидаться травмы лучшего футболиста Европы, чтобы понять, что, возможно, что-то идет не так. «Горожане» были слишком уверены в составе, который перестали укреплять.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бразилец Савио в Манчестер Сити выглядит бледной тенью самого себя

«Манчестер Сити» летом подписал двух игроков – Илкая Гюндогана и Савио. Бразилец до сих пор не забил ни одного гола, а немец вынужден выполнять тот объем работы, с которым уже не справляется из-за своего возраста. В текущем сезоне Гюндоган отыграл 10 матчей на позиции опорного полузащитника, что вызвало активные обсуждения среди аналитиков. Разговоры усилились после того, как Илкай ничего не смог сделать с быстрыми атаками «Тоттенхэма» в нашумевшем матче. В итоге «горожане» пропустили 4 безответных мяча. И вряд ли в этом можно винить только одного человека, которому уже 34 года.

Летом решение вернуть такого популярного игрока можно было понять и объяснить. Все-таки Гюндоган провел лучшие годы своей карьеры в «Манчестер Сити», да и в «Барселоне» смотрелся неплохо. И все же возникает вопрос, действительно ли «горожанам» так нужен был еще один плеймейкер, чтобы в итоге ставить его опорником? Подписать замену Родри очень сложно, но можно было попытаться найти игрока на перспективу. Подписание Матео Ковачича, которому уже 30 лет, ощущалось как краткосрочное решение, а не путь к перестройке. В итоге хорват тоже оказался неспособен остановить контратаки, которые убивают надежды «Сити» на титул. Отсутствие полузащитника, настроенного на оборону, сделало «горожан» катастрофически уязвимыми.

Число контратак, ведущих к удару по воротам «Сити», в этом сезоне самое высокое за все время под руководством Гвардиолы. Неспособность контролировать эти контратаки подрывает планы «горожан» на матч и саму игру команды. Эти отрезки с высокой вероятностью заканчиваются опасными моментами у ворот «Манчестер Сити», а в последнее время еще и голами. Потеря Родри не должна была застать «горожан» врасплох. В прошлом сезоне Премьер-лиги «Сити» проиграл три из четырех матчей без испанца. Уже тогда «горожане» должны были понять, что им нужен еще один опорник – не вингер, не атакующий полузащитник, а именно опорник. Но в клубе не сделали ничего для поддержки и замены Родри.

Травма испанца показала не только уязвимость «Сити» в центре поля, но и дисбаланс в составе. Решение отпустить Хулиана Альвареса в «Атлетико» минувшим летом оставило «горожан» без замены для Эрлинга Холанда. Аргентинец забил 7 голов в период, когда норвежец был травмирован прошлой зимой. Кто пришел на его место? Никто. Вместе с проблемами в центре поля у «Манчестер Сити» проседает еще и результативность. Учитывая, как сейчас играет Коул Палмер в «Челси», «горожанам» еще долго будут вспоминать совсем необязательную продажу воспитанника, который теперь существенно помогает конкурентам. Гвардиола как-то уж слишком легко расставался с талантливыми игроками, утверждая, что не будет никого уговаривать остаться. Может все-таки нужно было попытаться?

«Сити» не всегда понятным образом действовал на трансферном рынке. «Горожане» заплатили 53 млн фунтов за Матеуса Нунеса летом 2023 года. Это кажется слишком высокой ценой за игрока, который с тех пор только 14 раз вышел в старте на матчи АПЛ. «Сити» подписал центрального полузащитника, но Гвардиола даже сейчас не использует футболиста на привычной для него позиции. Специалист ставит португальца на левый фланг, где у «горожан» как раз достаточно игроков. Джек Грилиш, за которого заплатили 100 млн фунтов, сыграл важную роль в сезоне «Манчестер Сити» с треблом, но к нему тоже есть вопросы, в первую очередь – по результативности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш не забил ни одного мяча в 2024 году

Грилиша часто критикуют за низкую результативность – и ведь по делу. Удивительно, но игрок за 100 миллионов не забил ни одного гола на протяжении всего 2024 года. Хотя у остальных вингеров «Манчестер Сити» ситуация не лучше. К примеру, Савио до сих пор не забил ни одного мяча за свой новый клуб. Примечательно, что Рияд Марез забил больше голов в своем последнем сезоне в «Сити», чем Грилиш за 3,5 года. Два гола на троих между Грилишем, Савио и Жереми Доку представляют собой очень слабый вклад в атаке, усугубляя зависимость от Холанда, который тоже забивает далеко не в каждом матче. Наверняка, лучшие годы Савио и Доку еще впереди, но сколько придется ждать, и кто будет поддерживать норвежца сейчас? Это проблемы, которые приводят к кризису.

Присутствие 34-летнего Гюндогана в полузащите рядом с Кевином Де Брюйне (33 года) и Бернарду Силвой, которому сейчас 30, объясняет, почему у «Манчестер Сити» появились проблемы с темпом. Кайл Уокер, который всегда полагался на свою скорость, сталкивается с похожими проблемами в 34 года. Джону Стоунзу сейчас 30 лет. Бытует мнение, что идеальный возраст для основной группы игроков – от 25 до 28 лет. Однако во всем составе «горожан» только три футболиста в этой возрастной группе — Нунес, Родри и Рубен Диаш. «Манчестер Сити» – единственная команда, которая отдает большую часть минут игрокам в возрасте 29 лет и старше. «Горожане» стали слишком возрастной командой.

Проблема «Манчестер Сити» со средним возрастом наиболее выражена в полузащите – на позициях, которые требуют значительных как физических, так и тактических усилий. Рико Льюис, которому всего 20 лет, вполне мог бы стать высококлассным игроком, но спорно, достиг ли он этого уровня уже сейчас. Он не обеспечивает «горожан» теми прогрессивными передачами, которые являлись важным фактором их успеха. Рост Льюиса займет время. Молодых игроков нельзя торопить, как и спад других футболистов нельзя остановить. Гвардиола будет работать над исправлением и устранением этих недостатков, но для их решения требуются время и трансферные окна, а результаты нужны уже сейчас.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам SkySports