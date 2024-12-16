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  4. Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных
Чемпионат Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
15.12.2024 17:00 – FT 3 : 1
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
16 декабря 2024, 11:38 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:41
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Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных

Состоялся матч 17-го тура чемпионата Бельгии

16 декабря 2024, 11:38 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:41
55
0
Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря был сыгран поединок 18-го тура чемпионата Бельгии между командами «Юнион Сен-Жилуаз» и «Вестерло».

Проходило футбольное противостояние в городе Брюссель.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Как результат, матч закончился уверенной победой «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 3:1. Еще в первом тайме команда оформила комфортное преимущество, реализовав дважды моменты. Третий мяч «Вестерло» пропустило на 53-й минуте. Автором хет-трика стал Франьо Иванович. Однако гости быстро отреагировали на пропущенный, открыв счет своим голам. Хотя «Вестерло» и пыталось сократить отставание, «Юнион» качественно отыграл в защите и одержал победу.

Украинец Сергей Сидорчук начал поединок со скамейки для запасных. Однако главный тренер «Вестерло» так и не решился выпустить полузащитника, поэтому Сергей участия в матче не принимал.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур, 15 декабря

«Юнион Сен-Жилуаз» – «Вестерло» – 3:1

Голы: Иванович, 40, 45, 53 – Босс, 54

Фотогалерея:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 18 12 2 4 36 - 25 38
2 Брюгге 18 11 4 3 38 - 18 37
3 Андерлехт 18 9 6 3 34 - 13 33
4 Антверпен 18 8 4 6 31 - 18 28
5 Гент 18 7 6 5 28 - 21 27
6 Юнион Сент-Жилуаз 18 6 9 3 23 - 15 27
7 Мехелен 18 7 4 7 34 - 25 25
8 Дендер 18 6 6 6 23 - 28 24
9 Стандард 18 6 6 6 12 - 20 24
10 Вестерло 18 6 4 8 30 - 29 22
11 Ауд-Хеверле 18 4 10 4 17 - 20 22
12 Шарлеруа 18 6 3 9 18 - 22 21
13 Сент-Трюйден 18 4 6 8 22 - 37 18
14 Кортрейк 18 5 2 11 15 - 36 17
15 Серкль Брюгге 18 4 5 9 19 - 31 17
16 Беерсхот 18 2 5 11 16 - 38 11
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз Вестерло Сергей Сидорчук
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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