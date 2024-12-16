Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных

15 декабря был сыгран поединок 18-го тура чемпионата Бельгии между командами «Юнион Сен-Жилуаз» и «Вестерло».

Проходило футбольное противостояние в городе Брюссель.

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Как результат, матч закончился уверенной победой «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 3:1. Еще в первом тайме команда оформила комфортное преимущество, реализовав дважды моменты. Третий мяч «Вестерло» пропустило на 53-й минуте. Автором хет-трика стал Франьо Иванович. Однако гости быстро отреагировали на пропущенный, открыв счет своим голам. Хотя «Вестерло» и пыталось сократить отставание, «Юнион» качественно отыграл в защите и одержал победу.

Украинец Сергей Сидорчук начал поединок со скамейки для запасных. Однако главный тренер «Вестерло» так и не решился выпустить полузащитника, поэтому Сергей участия в матче не принимал.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур, 15 декабря

«Юнион Сен-Жилуаз» – «Вестерло» – 3:1

Голы: Иванович, 40, 45, 53 – Босс, 54

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Турнирная таблица: