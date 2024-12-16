Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных
Состоялся матч 17-го тура чемпионата Бельгии
15 декабря был сыгран поединок 18-го тура чемпионата Бельгии между командами «Юнион Сен-Жилуаз» и «Вестерло».
Проходило футбольное противостояние в городе Брюссель.
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Как результат, матч закончился уверенной победой «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 3:1. Еще в первом тайме команда оформила комфортное преимущество, реализовав дважды моменты. Третий мяч «Вестерло» пропустило на 53-й минуте. Автором хет-трика стал Франьо Иванович. Однако гости быстро отреагировали на пропущенный, открыв счет своим голам. Хотя «Вестерло» и пыталось сократить отставание, «Юнион» качественно отыграл в защите и одержал победу.
Украинец Сергей Сидорчук начал поединок со скамейки для запасных. Однако главный тренер «Вестерло» так и не решился выпустить полузащитника, поэтому Сергей участия в матче не принимал.
Чемпионат Бельгии. 18-й тур, 15 декабря
«Юнион Сен-Жилуаз» – «Вестерло» – 3:1
Голы: Иванович, 40, 45, 53 – Босс, 54
Фотогалерея:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|18
|12
|2
|4
|36 - 25
|38
|2
|Брюгге
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|3
|Андерлехт
|18
|9
|6
|3
|34 - 13
|33
|4
|Антверпен
|18
|8
|4
|6
|31 - 18
|28
|5
|Гент
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|6
|Юнион Сент-Жилуаз
|18
|6
|9
|3
|23 - 15
|27
|7
|Мехелен
|18
|7
|4
|7
|34 - 25
|25
|8
|Дендер
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|9
|Стандард
|18
|6
|6
|6
|12 - 20
|24
|10
|Вестерло
|18
|6
|4
|8
|30 - 29
|22
|11
|Ауд-Хеверле
|18
|4
|10
|4
|17 - 20
|22
|12
|Шарлеруа
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|13
|Сент-Трюйден
|18
|4
|6
|8
|22 - 37
|18
|14
|Кортрейк
|18
|5
|2
|11
|15 - 36
|17
|15
|Серкль Брюгге
|18
|4
|5
|9
|19 - 31
|17
|16
|Беерсхот
|18
|2
|5
|11
|16 - 38
|11
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