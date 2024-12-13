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Динамо Киев
16.12.2024 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 09:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 09:43
120
0

Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 09:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 09:43
120
0
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В понедельник, 16 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальные каналы «Динамо» на You Tube.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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