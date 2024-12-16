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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 12:05 | Обновлено 16 декабря 2024, 12:09
1543
1

Объявлены составы команд на поединок Динамо – Верес

Матч 17-го тура УПЛ состоится в 13:00

16 декабря 2024, 12:05 | Обновлено 16 декабря 2024, 12:09
1543
1
Объявлены составы команд на поединок Динамо – Верес
ФК Динамо Киев

15 декабря состоится поединок 17-го тура чемпионата Украины между клубами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Перед началом футбольного противостояния «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице (40 очков). В то время как «Верес» занимает девятую позицию (19 пунктов).

Известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Верес»

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Дячук, Попов, Волошин, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский (к), Пихаленок, Михайленко.

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк (к), Гайдучик.

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Динамо Киев Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Верес стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Gargantua81
Бражко похоже таки травмировался
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