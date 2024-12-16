Объявлены составы команд на поединок Динамо – Верес
Матч 17-го тура УПЛ состоится в 13:00
15 декабря состоится поединок 17-го тура чемпионата Украины между клубами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.
Перед началом футбольного противостояния «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице (40 очков). В то время как «Верес» занимает девятую позицию (19 пунктов).
Известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Верес»
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Дячук, Попов, Волошин, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский (к), Пихаленок, Михайленко.
«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк (к), Гайдучик.
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