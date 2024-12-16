Объявлены составы команд на поединок Динамо – Верес

15 декабря состоится поединок 17-го тура чемпионата Украины между клубами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Перед началом футбольного противостояния «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице (40 очков). В то время как «Верес» занимает девятую позицию (19 пунктов).

Известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Верес»

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Дячук, Попов, Волошин, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский (к), Пихаленок, Михайленко.

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк (к), Гайдучик.