Последний сезон в Ливерпуле? Как Салах ведет «красных» к успеху

Уже восьмой сезон подряд Мохамед Салах является лучшим бомбардиром «Ливерпуля». Это неудивительно, учитывая, что он является главной ударной силой команды. Луис Диас хорош, но не забивает с такой же регулярностью. Коди Гакпо – игрок ротации. Диогу Жота часто травмирован, а Дарвина Нуньеса вообще нельзя рассматривать в качестве главной опции перед воротами соперника. Остается только Салах, который уже много лет является центральной фигурой «красных» в атаке. А в нынешнем сезон он еще ярче выходит на передний план.

Салах не из тех, кому нужно много времени на адаптацию. У него не очень получалось в «Челси», но в «Ливерпуле» он быстро стал своим. Уже в первом сезоне на «Энфилде» Мо забил 44 гола во всех турнирах и вошел в историю «красных». Только Иан Раш забивал за мерсисайдцев больше на протяжении одного сезона, а было это в кампании 1983/84. С тех пор египтянин продолжает забивать стабильно много. В каждом сезоне на его счету минимум по 18 мячей в Премьер-лиге. Салах провел уже 4 кампании в АПЛ с показателем в 20 и более голов. Еще один такой сезон, и он сравняется по данному показателю с Тьерри Анри.

В текущем сезоне Мохамед уже забил 13 мячей в 15-ти матчах Премьер-лиги. Это на 5 голов меньше, чем за весь прошлый сезон, который считается для футболиста не очень удачным с 18 забитыми мячами. Кроме того, на счету 32-летнего вингера уже 8 результативных передач – всего на 2 меньше, чем в прошлом сезоне. Сможет ли Салах повторить свой первый и пока что лучший сезон по результативности в «Ливерпуле» с 32 голами в АПЛ? Это вполне возможно, причем сейчас египтянин на 7 лет старше, хотя его это не смущает. Более того, Мо, вероятно, намерен забрать у Эрлинга Холанда звание лучшего бомбардира Премьер-лиги и выиграть «Золотую бутсу» АПЛ. Сейчас у него 3 такие награды. Столько же у Гарри Кейна и Алана Ширрера. На одну больше только у Анри.

Нельзя отрицать тот факт, что Салах является одной из важнейших причин уверенного старта «Ливерпуля» в Премьер-лиге и лидерства в турнирной таблице. Мохамед проводит действительно сильный сезон, который может стать выдающимся, если он избежит спада и травм. В текущем сезоне египтянин забивает в среднем 0,60 гола за 90 минут. Это второй лучший показатель в его карьере после первой кампании на «Энфилде». Показатель по результативным передачам (в среднем 0,50 за 90 минут) – лучший в его карьере. Салах продолжает много забивать, но также создает моменты и для партнеров. Он стал более командным игроком. Мохамед и раньше был неплохим созидателем, но сейчас выходит на новый уровень в качестве плеймейкера на правом фланге атаки.

Прямо сейчас Салах является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги наряду с Холандом, вторым лучшим ассистентом АПЛ и лучшим игроком лиги по системе гол+пас. Он выполняет больше одного результативного действия в среднем за матч. Такой же показатель только у двух игроков – и они гораздо моложе. Это Коул Палмер и Букайо Сака. Нельзя сказать, что с приходом Арне Слота на пост главного тренера Мохамед стал другим игроком в тактическом плане. Он по-прежнему является самым активным футболистом своей команды в атаке и ее лидером по касаниям мяча в штрафной площади соперника. Однако теперь египтянин чаще делится мячом с партнерами и не всегда бьет по воротам при любой возможности. Кроме того, он стал реже смещаться в центр.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Конечно, Салах – не единственная причина пока что успешного сезона «Ливерпуля». В этом заслуга всей команды: оборона стала более надежной, а центр поля – более активным и насыщенным. «Красные» выглядят лучше и свежее по сравнению с прошлым сезоном и в этом большая заслуга нового тренера. Нельзя сказать, что мерсисайдцы переживают временный подъем после смены наставника, поскольку Юрген Клопп не проваливал свою работу, хотя у него не все сезоны были удачными. Слот принял ту же команду, которая была у его предшественника, но работает с ней по-своему, делая акцент на контроле мяча и дисциплине. При нем прогрессируют многие игроки. Специалист также поддерживает хорошую атмосферу в коллективе, что тоже очень важно.

Учитывая, как проходит сезон для «Ливерпуля», и какую роль в успехах команды играет Салах, неудивительно, что постоянно появляются вопросы о его будущем. Действующий контракт Мохамеда с «красными» рассчитан до конца нынешней кампании. Судя по всему, стороны не ведут переговоры о продлении соглашения. Египтянин готов остаться в «Ливерпуле» и всячески намекает на это руководству. В последнее время он делает это уже публично, но все равно не получает ничего в ответ. Такая позиция руководства «красных» выглядит странной, учитывая, что Салах является лучшим игроком команды. Джейми Каррагер уверен, что Мохамед полностью заслуживает тех денег, которые получает сейчас, и другой суммы, которую попросит по новому контракту.

Однако бездействие руководства мерсисайдцев можно объяснить возрастными рамками. Салаху уже 32 года. На краткосрочный контракт он не согласится, а долгосрочное соглашение в «Ливерпуле» давать ему опасаются. В руководстве понимают, что рано или поздно форма вингера пойдет на спад, хотя сейчас в это верится с трудом. Мохамед отдает всего себя на поле, это заметно, поэтому он и потребует соответствующий контракт. По неподтвержденным данным, египтянин заработает около 25 млн евро по итогам текущего сезона. Вероятно, он захочет увеличения зарплаты по новому соглашению, и контракт на 3 года примерно. «Красные» понимают риски. По окончании сезона Салаху исполнится 33 года. Это достаточно серьезный возраст для вингера, и тут есть, о чем подумать.

Сейчас Салах на высоте. Да и вообще за все время, проведенное в «Ливерпуле», он давал мало поводов сомневаться в себе. Но рано или поздно возраст возьмет свое. Будет ли он так же эффективен в следующем сезоне или через год? Не факт. С другой стороны, а кем его можно заменить? У «красных» кроме Мохамеда только один правый вингер – Федерико Кьеза, у которого в текущем сезоне 18 сыгранных минут в АПЛ. На рынке не так много игроков на этой позиции, которые могли бы сразу усилить команду, плюс они являются важными футболистами в своих клубах. Перед руководством мерсисайдцев стоит выбор: сохранить Салаха или найти более молодого игрока на замену с возможной потерей качества и голов. Решить этот вопрос будет непросто, но на высоком уровне не бывает простых решений.

Сергей ЗАВАЛКО