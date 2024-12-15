Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк не сыграет на выставочном турнире во Франции
Другие новости
15 декабря 2024, 10:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 10:58
289
1

Костюк не сыграет на выставочном турнире во Франции

Марта отсутствует в расписании соревнований в Бур-де-Пеаже

15 декабря 2024, 10:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 10:58
289
1
Костюк не сыграет на выставочном турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) не сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаже, Франция.

Украинка отсутствует в расписании соревнований, но никакой информации об отказе от участия Марты не было.

В эксклюзивном комментарии Sport.ua Костюк подтвердила, что не будет выступать в Бур-де-Пеаже. Причины отказа Марта не назвала.

Костюк продолжает подготовку к новому сезону. 2025 год украинка начнет на турнире WTA 500 в Брисбене, после сыграет на соревнованиях идентичной категории в Аделаиде, а затем отправится на Australian Open 2025.

По теме:
«Мозговой штурм». Заневска рассказала, как Костюк готовится к новому сезону
Костюк – в пятерке лучших по победам над теннисистками топ-10 в 2024 году
Костюк перед Australian Open 2025 сыграет на еще одном топ-турнире
Марта Костюк выставочный турнир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Футбол | 14 декабря 2024, 12:16 5
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра

У украинца – проблемы в Арсенале

«Правила нужно менять». Тренер Свентек прокомментировал допинг-скандал Иги
Теннис | 14 декабря 2024, 23:42 2
«Правила нужно менять». Тренер Свентек прокомментировал допинг-скандал Иги
«Правила нужно менять». Тренер Свентек прокомментировал допинг-скандал Иги

Вим Фисетт начал сотрудничество с польской теннисисткой как раз вначале дисквалификации

У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
Футбол | 14.12.2024, 19:42
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой
Футбол | 15.12.2024, 02:41
ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой
ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Бокс | 14.12.2024, 12:50
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan456
Знову ці сімейні обставини)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 01:50
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
13.12.2024, 21:18 24
Футбол
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
13.12.2024, 11:22
Бокс
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 107
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем