Костюк не сыграет на выставочном турнире во Франции

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) не сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаже, Франция.

Украинка отсутствует в расписании соревнований, но никакой информации об отказе от участия Марты не было.

В эксклюзивном комментарии Sport.ua Костюк подтвердила, что не будет выступать в Бур-де-Пеаже. Причины отказа Марта не назвала.

Костюк продолжает подготовку к новому сезону. 2025 год украинка начнет на турнире WTA 500 в Брисбене, после сыграет на соревнованиях идентичной категории в Аделаиде, а затем отправится на Australian Open 2025.