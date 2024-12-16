Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 11:54 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:56
2870
0

Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо

Григорий Ярмаш получал 450 долларов

16 декабря 2024, 11:54 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:56
2870
0
Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Григорий Ярмаш

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо» назвал свою зарплату в расположении «бело-синих».

«У Динамо-3 у меня сначала зарплата была, кажется, 150 долларов. Потом уже у Динамо-2 – 300 долларов, со временем подняли до 450 долларов. Я родителям почти все отдавал».

В структуре киевского клуба Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды Динамо. За национальную сборную Украины защитник провел восемь матчей в период с 2008 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.

По теме:
Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Объявлены составы команд на поединок Динамо – Верес
Полесье одержало третью подряд победу над Шахтером
Григорий Ярмаш Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15 декабря 2024, 20:34 8
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Бокс | 16 декабря 2024, 08:12 0
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш

Украинец пообещал нокаутировать Тайсона

«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
Футбол | 16.12.2024, 09:17
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт
Футбол | 16.12.2024, 11:07
Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт
Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Футбол | 15.12.2024, 21:16
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Легендарный Роуч назвал победителя боя Владимир Кличко – Майк Тайсон
Легендарный Роуч назвал победителя боя Владимир Кличко – Майк Тайсон
14.12.2024, 23:38
Бокс
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 7
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 668
Футбол
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
14.12.2024, 12:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем