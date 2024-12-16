Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо» назвал свою зарплату в расположении «бело-синих».

«У Динамо-3 у меня сначала зарплата была, кажется, 150 долларов. Потом уже у Динамо-2 – 300 долларов, со временем подняли до 450 долларов. Я родителям почти все отдавал».

В структуре киевского клуба Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды Динамо. За национальную сборную Украины защитник провел восемь матчей в период с 2008 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.