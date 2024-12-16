ВИДЕО. Звезда Реала посмеялся над Барселоной после поражения в Ла лиге

Звездный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высмеял «Барселону» за поражение в 17-м туре Ла лиги.

Каталонский клуб на своем стадионе уступил «Леганесу» со счетом 0:1.

Антонио, находясь на футбольном мероприятии, следил за событиями, и этот результат заставил игрока хохотать.