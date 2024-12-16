Испания16 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:59
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ВИДЕО. Звезда Реала посмеялся над Барселоной после поражения в Ла лиге
Антонио Рюдигер не сдержал эмоций
16 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:59
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Звездный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высмеял «Барселону» за поражение в 17-м туре Ла лиги.
Каталонский клуб на своем стадионе уступил «Леганесу» со счетом 0:1.
Антонио, находясь на футбольном мероприятии, следил за событиями, и этот результат заставил игрока хохотать.
Rudiger laughing at barca's loss 😭😭😭😭— 🌴 (@Camaverde_) December 16, 2024
pic.twitter.com/L6XJQcnZ6k
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