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  4. ВИДЕО. Звезда Реала посмеялся над Барселоной после поражения в Ла лиге
Испания
16 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:59
952
0

ВИДЕО. Звезда Реала посмеялся над Барселоной после поражения в Ла лиге

Антонио Рюдигер не сдержал эмоций

16 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:59
952
0
ВИДЕО. Звезда Реала посмеялся над Барселоной после поражения в Ла лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Звездный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высмеял «Барселону» за поражение в 17-м туре Ла лиги.

Каталонский клуб на своем стадионе уступил «Леганесу» со счетом 0:1.

Антонио, находясь на футбольном мероприятии, следил за событиями, и этот результат заставил игрока хохотать.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид Барселона Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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