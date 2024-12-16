Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодость и опыт. Клуб УПЛ интересуется европейским нападающим
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 12:13 |
658
0

Молодость и опыт. Клуб УПЛ интересуется европейским нападающим

Адам Тучный может стать игроком ЛНЗ

16 декабря 2024, 12:13 |
658
0
Молодость и опыт. Клуб УПЛ интересуется европейским нападающим
ФК Ружомберок. Адам Тучный

Словацкий форвард «Ружомберок» Адам Тучный может стать игроком ЛНЗ, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 22-летний форвард привлекает клуб из Черкасс, скауты которого видят в футболисте усиление линии атаки. Плюсом футболиста является сплав молодости и опыта: в свои 22 года он проводит уже седьмой сезон на взрослом уровне, имея опыт игры в еврокубках.

В текущем сезоне Адам Тучный провел 15 матчей в чемпионате Словакии, голами не отличался.

Ранее сообщалось, что игрок ЛНЗ завершил карьеру футболиста.

По теме:
Бавария планирует использовать Нойера. Мюнхенцы придумали хитрый план
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Ружомберок ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
Футбол | 16 декабря 2024, 09:17 5
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах

Григорий Ярмаш был в теплых отношениях с функционерами «Динамо»

Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15 декабря 2024, 20:34 8
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Бокс | 16.12.2024, 08:12
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Футбол | 15.12.2024, 21:16
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных
Футбол | 16.12.2024, 11:38
Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных
Вестерло уступил Юниону. Сидорчук просидел 90 минут на скамейке запасных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07 1
Футбол
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
14.12.2024, 19:25
Бокс
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем