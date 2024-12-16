Молодость и опыт. Клуб УПЛ интересуется европейским нападающим

Словацкий форвард «Ружомберок» Адам Тучный может стать игроком ЛНЗ, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 22-летний форвард привлекает клуб из Черкасс, скауты которого видят в футболисте усиление линии атаки. Плюсом футболиста является сплав молодости и опыта: в свои 22 года он проводит уже седьмой сезон на взрослом уровне, имея опыт игры в еврокубках.

В текущем сезоне Адам Тучный провел 15 матчей в чемпионате Словакии, голами не отличался.

Ранее сообщалось, что игрок ЛНЗ завершил карьеру футболиста.