Молодость и опыт. Клуб УПЛ интересуется европейским нападающим
Адам Тучный может стать игроком ЛНЗ
Словацкий форвард «Ружомберок» Адам Тучный может стать игроком ЛНЗ, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 22-летний форвард привлекает клуб из Черкасс, скауты которого видят в футболисте усиление линии атаки. Плюсом футболиста является сплав молодости и опыта: в свои 22 года он проводит уже седьмой сезон на взрослом уровне, имея опыт игры в еврокубках.
В текущем сезоне Адам Тучный провел 15 матчей в чемпионате Словакии, голами не отличался.
Ранее сообщалось, что игрок ЛНЗ завершил карьеру футболиста.
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