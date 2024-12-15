ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины завершил карьеру

Бывший футболист национальной сборной Украины Денис Олейник завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом пишет клубная пресс-служба ЛНЗ.

«Большая отличная история, которую будут помнить болельщики футбола. Денис, ФК ЛНЗ благодарит тебя за вклад в развитие нашего клуба и желает будущих карьерных достижений», – говорится в сообщении.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).

В нынешнем сезоне Денис Олейник провел 12 матчей за ЛНЗ, не отличившись результативными действиями. В активе Дениса 12 поединков за сборную Украины.