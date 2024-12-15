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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 09:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 09:53
2522
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины завершил карьеру

Денис Олейник принял радикальное решение

15 декабря 2024, 09:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 09:53
2522
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины завершил карьеру
УАФ. Денис Олейник

Бывший футболист национальной сборной Украины Денис Олейник завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом пишет клубная пресс-служба ЛНЗ.

«Большая отличная история, которую будут помнить болельщики футбола. Денис, ФК ЛНЗ благодарит тебя за вклад в развитие нашего клуба и желает будущих карьерных достижений», – говорится в сообщении.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).

В нынешнем сезоне Денис Олейник провел 12 матчей за ЛНЗ, не отличившись результативными действиями. В активе Дениса 12 поединков за сборную Украины.

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Динамо Киев Арсенал Киев Денис Олейник сборная Украины по футболу Десна Чернигов завершение карьеры Металлист Харьков Ворскла Полтава Дармштадт ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Champ
Ех,грав ще за те справжнє Дніпро і за той Металіст...
нотки ностальгії...
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