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15 декабря 2024, 03:16 |
140
0

ФОТО. Бывшая жена Олега Гусева напомнила о себе. Это огонь

Мария Гуревич засветилась в умопомрачительном виде

15 декабря 2024, 03:16 |
140
0
ФОТО. Бывшая жена Олега Гусева напомнила о себе. Это огонь
Instagram. Мария Гуревич

Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега ГусеваМария Гуревич – опубликовала в сторис огненное фото.

«Сегодня была первая игра в падель после операции. Кажется, не забыла», – рассказала Мария своим подписчикам, прикрепив видео игры.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

А далее красавица поделилась снимком, на котором она выглядит умопомрачительно. Мария находится в великолепной форме.

Напомним, что Олег и Мария разошлись и сейчас у них – новые партнеры.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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