ФОТО. Бывшая жена Олега Гусева напомнила о себе. Это огонь

Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева – Мария Гуревич – опубликовала в сторис огненное фото.

«Сегодня была первая игра в падель после операции. Кажется, не забыла», – рассказала Мария своим подписчикам, прикрепив видео игры.

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А далее красавица поделилась снимком, на котором она выглядит умопомрачительно. Мария находится в великолепной форме.

Напомним, что Олег и Мария разошлись и сейчас у них – новые партнеры.