Другие новости15 декабря 2024, 03:16 |
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ФОТО. Бывшая жена Олега Гусева напомнила о себе. Это огонь
Мария Гуревич засветилась в умопомрачительном виде
15 декабря 2024, 03:16 |
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Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева – Мария Гуревич – опубликовала в сторис огненное фото.
«Сегодня была первая игра в падель после операции. Кажется, не забыла», – рассказала Мария своим подписчикам, прикрепив видео игры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
А далее красавица поделилась снимком, на котором она выглядит умопомрачительно. Мария находится в великолепной форме.
Напомним, что Олег и Мария разошлись и сейчас у них – новые партнеры.
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