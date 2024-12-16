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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 16 декабря 2024, 13:39
1144
0

Экс-игрок Арсенала дал совет Забарному по поводу будущего клуба в АПЛ

Пол Мерсон уверен в трансфере Ильи

16 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 16 декабря 2024, 13:39
1144
0
Экс-игрок Арсенала дал совет Забарному по поводу будущего клуба в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о лидере национальной сборной Украины Илье Забарном, который на клубном уровне выступает за «Борнмут».

«Забарный – игрок топ уровня, и если им заинтересовался «Тоттенхэм», то заинтересовались и другие клубы АПЛ. Это защитник топ уровня, которого я видел своими глазами в «Борнмуте» этого сезона.

Это лишь его второй сезон в Премьер-Лиге, но у Ильи уже есть необходимый опыт. «Борнмут» не будет стоять у него на пути – они уже доказали это раньше. Если есть предложение с игрой в Лиге Чемпионов, можно заключить соглашение.

«Ньюкасл» также наблюдает за ним. Я считаю, что Забарный уйдет из Борнмута, но в январе это будет сложно организовать. Он усилит любую команду Премьер-лиги. Илья сыграл более 40 матчей за сборную Украины.

Это умный футболист, и я не сомневаюсь, что летом Забарный уйдет, будь то «Тоттенхэм» или какой-то другой клуб в Англии», - сказал Мерсон.

Ранее сообщалось, что в УАФ назвали лучшего игрока национальной сборной Украины в 2024 году.

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Пол Мерсон Илья Забарный Английская Премьер-лига Тоттенхэм Ньюкасл чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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