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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 13:56 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:09
393
0

Зимой Левый Берег рассчитывает на нескольких новичков

Команда выйдет из отпуска 14 января

16 декабря 2024, 13:56 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:09
393
0
Зимой Левый Берег рассчитывает на нескольких новичков
ФК Левый Берег.

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Левого Берега» начнут подготовку ко второй части сезона 14 января в столице.

Через две недели подопечные Виталия Первака отправятся в Турцию, где проведут зарубежный сбор. Запланировано 6-7 контрольных матчей. Домой киевляне вернутся 19 февраля.

По имеющимся данным «Левый Берег» в ближайшее время покинет 3-4 игрока, столько же будет новичков.

Сейчас «Левый Берег» занимает 13 место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что наставник «Левого Берега» Виталий Первак согласился с тем, что в первой части сезона УПЛ его команда демонстрировала не слишком интересный футбол.

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Левый Берег Киев Виталий Первак чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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