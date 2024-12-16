Зимой Левый Берег рассчитывает на нескольких новичков

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Левого Берега» начнут подготовку ко второй части сезона 14 января в столице.

Через две недели подопечные Виталия Первака отправятся в Турцию, где проведут зарубежный сбор. Запланировано 6-7 контрольных матчей. Домой киевляне вернутся 19 февраля.

По имеющимся данным «Левый Берег» в ближайшее время покинет 3-4 игрока, столько же будет новичков.

Сейчас «Левый Берег» занимает 13 место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что наставник «Левого Берега» Виталий Первак согласился с тем, что в первой части сезона УПЛ его команда демонстрировала не слишком интересный футбол.