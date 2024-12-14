Тренер Левого Берега о первой части сезона: «Мучились и мучили зрителей»

Наставник «Левого Берега» Виталий Первак согласен с тем, что в первой части сезона УПЛ команда демонстрировала не слишком интересный футбол.

«Этот год был насыщенным. Готовились к Первой лиге, но потом был тот турнир и мы поднялись в УПЛ. Почесали головы, но сказали игрокам, что будете теперь играть в Премьер-лиге».

«Будем честным: мучились на поле и мучили людей, которые смотрели наш футбол».

«Но мы хотели достигать результата, мы заслужили большего. Изменения в составе будут, но не думаю, что радикальные», – сказал Первак.

Команда набрала 16 очков и идет 12-й.