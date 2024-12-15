Родные стены – только дома. Ингулец уступил Колосу в Ковалевке

Предпоследний игровой день украинской Премьер-лиги в 2024 году начинался со второго домашнего матча петровского «Ингульца» в текущем сезоне. Но снова не в родном для команды Василия Кобина селе Петрово. Путешествие «казаков» по территории страны продолжается, и на этот раз тропа завела их в Ковалевку на матч против местного «Колоса» в рамках семнадцатого тура. Вот только на этот раз футболисты Александра Поздеева были номинальными гостями на домашней арене, а не как было во время «сухого» мира между этими командами в начале августа в первом круге (0:0).

В минувшие выходные «Ингулец» также попытался поиграть в номинально домашних условиях на чужом поле – неудачно, потому что воздушные тревоги в Кривом Роге донимают всех, поэтому матч против «Зари» команда Кобина теперь должна будет доигрывать когда-то в следующем году. А там было вполне реально получить зачетные баллы, потому что счет был в пользу «козаков» (1:0), а в их условиях быта абсолютного аутсайдера такими возможностями не стоит пренебрегать. Если бы все удалось, то, например, «Колос» в отчетном противостоянии уже чувствовал бы затылком дыхание команды из Петрово.

Дуэль аутсайдеров. На нашей территории это в принципе уже достаточно говорит о том, что мы должны увидеть непосредственно на поле. Хотя команды попытались нас удивить быстрым голом уже на пятой минуте, когда Боливар в центре штрафной замкнул сброс головой от Алефиренко на ближний при подаче углового с правого фланга. «Колос» таким образом вышел вперед и, как довольно часто случается в этой паре, дальше нас ожидало довольно тяжелое игровое время первого тайма. Почти без остроты.

Во втором тайме особых изменений сценарий игры не получил, за исключением того, что в составе номинальных гостей появился свежий Ориховский и фактически закрыл эту игру. На 57 минуте стенка на левом фланге штрафной между Великаном и Демченко завершилась прострелом во вратарскую под пустые ворота, где ошибиться было бы просто неприлично. И поскольку мы говорим о матче с участием Колоса, то если команда Поздеева забивает второй мяч при «сухом» счете, то такую игру она точно не отпустит.

Следующий год петровский «Ингулец» начнет для себя, возможно, с действительно домашнего матча против житомирского «Полесья», тогда как ковалевский «Колос» будет принимать одесский «Черноморец».

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Пушкарев – 5,5, Кисленко – 5,5, Гаджук – 5,5, Лисняк – б/о, Сад – б/о.

«Колос» (замены): Ориховский – 7,0, Гусол – 6,0, Паулаускас – 6,0, Салабай – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ингулец» – «Колос» – 0:2

Голы: Боливар, 5, Ориховский, 57

Предупреждения: Сад, 85

«Ингулец»: Паламарчук – Мысык, Шершень, Виливальд, Малыш – Волохатый (Сад, 83) – Могильный (Кисленко, 59), Лосенко (Лисняк, 73), Пятов (Гаджук, 73), Белоцерковец – Резепов (Пушкарев, 59).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка – Гагнидзе, Демченко – Велетень (Салабай, 79), Диего (Ориховский, 46), Алефиренко (Гусол, 71) – Боливар (Паулаускас, 71).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 9 (1) – 9 (6)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

ИНГУЛЕЦ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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