Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ингулец» – «Колос» - 0:1

Голы: Боливар, 5

«Ингулец»: Паламарчук – Мысык, Шершень, Виливальд, Малыш – Волохатый – Могильный, Лосенко, Пятов, Белоцерковец – Резепов.

Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Гаджук, Скороход, Бенедюк.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка – Гагнидзе, Демченко – Велетень, Диего (Ориховский, 46), Алефиренко – Боливар.

Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Гусол, Паулаускас.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

В воскресенье, 15-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Очевидно, что раз уж ни одного матча до середины декабря так и не удалось провести в Петрово, то и заключительную игру года команда Василия Кобина сыграет лишь формально в домашних условиях. В этот раз – в Ковалевке, поэтому у «Колоса» будет фора. Но постепенно «козаки» начали выходить из кризиса, добыли первую победу, и сразу же рассчитывали на вторую, но неделю назад их матч против «Зари» прервала длительная тревога при счете 1:0 в пользу «Ингульца». Теперь же предстоит сыграть против одного из конкурентов в борьбе за выживание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.