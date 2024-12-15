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Премьер-лига
Ингулец
15.12.2024 13:00 – 68 0 : 2
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 12:57 | Обновлено 15 декабря 2024, 14:25
842
3

Ингулец – Колос – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

15 декабря 2024, 12:57 | Обновлено 15 декабря 2024, 14:25
842
3
Ингулец – Колос – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Ингулец

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ингулец» – «Колос» - 0:1

Голы: Боливар, 5

«Ингулец»: Паламарчук – Мысык, Шершень, Виливальд, Малыш – Волохатый – Могильный, Лосенко, Пятов, Белоцерковец – Резепов.

Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Гаджук, Скороход, Бенедюк.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка – Гагнидзе, Демченко – Велетень, Диего (Ориховский, 46), Алефиренко – Боливар.

Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Гусол, Паулаускас.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

В воскресенье, 15-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Очевидно, что раз уж ни одного матча до середины декабря так и не удалось провести в Петрово, то и заключительную игру года команда Василия Кобина сыграет лишь формально в домашних условиях. В этот раз – в Ковалевке, поэтому у «Колоса» будет фора. Но постепенно «козаки» начали выходить из кризиса, добыли первую победу, и сразу же рассчитывали на вторую, но неделю назад их матч против «Зари» прервала длительная тревога при счете 1:0 в пользу «Ингульца». Теперь же предстоит сыграть против одного из конкурентов в борьбе за выживание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
15 декабря 2024 -
13:00
Колос Ковалевка
Ничья 3.35 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Remark
Хєра сє, 0:2.
О це Коробку Передач деруть! Враховуючи те, що в матчах з Колосом стеля - це 2 голи максимум було раніше!
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+1
😼
Ковалівка вже подвоїла рахунок 0:2 
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0
Олег Мандрівник
Ну Ингулец уже 100% прямой вылет в пердив
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0
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