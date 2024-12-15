Ингулец – Колос – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Ингулец» – «Колос» - 0:1
Голы: Боливар, 5
«Ингулец»: Паламарчук – Мысык, Шершень, Виливальд, Малыш – Волохатый – Могильный, Лосенко, Пятов, Белоцерковец – Резепов.
Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Гаджук, Скороход, Бенедюк.
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка – Гагнидзе, Демченко – Велетень, Диего (Ориховский, 46), Алефиренко – Боливар.
Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Гусол, Паулаускас.
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
В воскресенье, 15-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.
Очевидно, что раз уж ни одного матча до середины декабря так и не удалось провести в Петрово, то и заключительную игру года команда Василия Кобина сыграет лишь формально в домашних условиях. В этот раз – в Ковалевке, поэтому у «Колоса» будет фора. Но постепенно «козаки» начали выходить из кризиса, добыли первую победу, и сразу же рассчитывали на вторую, но неделю назад их матч против «Зари» прервала длительная тревога при счете 1:0 в пользу «Ингульца». Теперь же предстоит сыграть против одного из конкурентов в борьбе за выживание.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
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