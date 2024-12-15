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Ингулец
15.12.2024 13:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 07:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 07:05
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Ингулец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Подопечные Кобина набрали ход, их будет останавливать крепкая защита ковалевцев

15 декабря 2024, 07:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 07:05
60
0
Ингулец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос

В воскресенье, 15 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 13:00.

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Ингулец

Создается впечатление, что зимняя пауза для «Ингульца» наступит немного не вовремя. Первых четырнадцать матчей в чемпионате подопечные Кобина не знали вкуса побед, зато в пятнадцатом туре их прорвало. Победа над «Ворсклой» со счетом 3:0 стала неожиданной, сильно подняла настроение и дала уверенности петровским футболистам. В игре следующего тура против «Зари» «казаки» выигрывали 1:0 (причем еще и пенальти не забили), но из-за воздушных тревог матч так и не был доигран и отношения команды выяснят в следующем году.

Все пятнадцать матчей первого круга «Ингулец» провел на выезде, и не просто так, потому что так получилось, а официально, по календарю. Весь второй круг команда должна была не уезжать из Петрового, но... Стадион не был вовремя сдан в эксплуатацию, «Ингулец», несмотря на угрозы владельца, не снялся, поэтому домашнюю игру против «Зари» команда играла в Кривом Роге, а «Колос» «принимает» на его же стадионе в Ковалевке.

Интересно, что кипер «Ингульца» Алексей Паламарчук получил серьезное международное признание. Напомним, вратарь отбил пять подряд пенальти в свои ворота. Авторитетный портал Sofascore опубликовал рейтинг лучших футболистов из чемпионатов, находящихся вне топ-5 в Европе, и в нем кипер украинского аутсайдера занял шестое место, опередив, например, Джердана Шакири.

Колос

Что в вашей голове возникает первым при упоминании ФК «Колос»? Если вы не из Ковалевки и не знаете других команд с аналогичным названием (на любительском уровне оно достаточно распространено), в вашей голове, скорее всего, всплывет упоминание о команде, которая практически и не забивает, и не пропускает. Ковалевцы, создается впечатление, производят ставку, прежде всего, на непропущенный гол. И у них это неплохо получается, но в атаке – беда. Если за «Колос» меньше пропустили только «Рух» и «Динамо» (по 11, в то время как ковалевцы – 12), то забили больше, чем подопечные Поздеева, все, кроме ЛНЗ, на счету которого тоже девять голов, и «Оболони», отличившейся семь раз.

Да и счета соответствующие в матчах ковалевцев в последнее время – аж 31 августа в игре «Александрия» – «Колос» был итог 2:1, после чего все игры заканчивались либо 0:0, либо 1:0, либо 0:1, либо 1:1.

Продолжают восстанавливаться от травм Емец и Криворучко, в этой игре они «Колосу» не помогут.

Статистика встреч

В пятнадцати матчах, сыгравших между собой команды, трижды побеждал «Ингулец», четыре раза сильнее был «Колос» и целых восемь раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных – 9:8.

Игра первого круга закончилась с логичным счетом 0:0.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук – Сидоренко, Виливальд, Шершень, Мысык – Волохатый, Пятов – Билоцерковец, Лосенко, Могильный – Резепов

«Колос»: Пахолюк – Поправка, Бондаренко, Красничи, Цуриков – Алефиренко, Демченко, Ореховский, Велетень, Диего – Боливар

Прогноз на противостояние

Команды в личных встречах чаще всего играют вничью, велика вероятность, что и на этот раз тенденция продолжится.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
15 декабря 2024 -
13:00
Колос Ковалевка
Ничья 3.35 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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