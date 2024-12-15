Ингулец – Колос – 0:2. Выездная победа дома. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.

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Благодаря двум голам Боливара и Ореховского подопечные Александра Поздеева сумели переиграть команду из Петрово.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 15 декабря

Ингулец – Колос – 0:1

Голы: Боливар, 15, Ориховский, 57

Видеообзор матча

Гол, 0:1! Боливар, 15 мин.

Гол, 0:2! Ориховский, 57 мин.