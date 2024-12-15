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Премьер-лига
Ингулец
15.12.2024 13:00 – FT 0 : 2
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 15:25 |
831
0

Ингулец – Колос – 0:2. Выездная победа дома. Видео голов и обзор матча

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ

15 декабря 2024, 15:25 |
831
0
Ингулец – Колос – 0:2. Выездная победа дома. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Благодаря двум голам Боливара и Ореховского подопечные Александра Поздеева сумели переиграть команду из Петрово.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 15 декабря

Ингулец – Колос – 0:1

Голы: Боливар, 15, Ориховский, 57

Видеообзор матча

Гол, 0:1! Боливар, 15 мин.

Гол, 0:2! Ориховский, 57 мин.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос Ковалевка).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Боливар (Колос Ковалевка).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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