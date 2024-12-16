Нет времени. Премия FIFA The Best в этом году пройдет в новом формате

Церемония FIFA «The Best» в этом году будет проведена в онлайн-формате, сообщает Marca.

По информации источника, причиной тому является очень плотный график, из-за которого свободного места для проведения «живой» церемонии нет до марта. Номинанты на премию уже проинформированы.

ФИФА на церемонии, которая пройдет во вторник, 17 числа, назовет лучшего футболиста, лучшую футболистку, лучшего вратаря, лучшего вратаря женской команды, лучшего тренера мужской команды и лучшего тренера/тренершу женской команды в 2024 году.

На звание лучшего футболиста претендуют: Лионель Месси, Родри, Карвахаль, Федерико Вальверде, Винисиус, Эрлинг Холанд, Флориан Вирц, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Тони Кроос.



На звание лучшей футболистки претендуют: Айтана Бонмати, Мариона Калдентей, Она Балтье, Сама Параллуело, Барба Банда, Керолайн Грэм, Кира Волш, Хадиджа Шоу, Лорен Хемп, Линдси Хоран, Люси Бронз, Меллори Суонсон, Наоми Гирма, София Смит, Табита Чавинга, Тринити Родман

На звание лучшего вратаря претендуют: Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Давид Райя, Андрей Лунин, Эдерсон, Джанлуиджи Доннарума, Майк Меньян.

На звание лучшего вратаря женской команды претендуют: Ката Болл, Алисса Нехер, Энн-Катрин Бергер, Аяка Ямашита, Мэри Эрпс.

На звание лучшего тренера претендуют: Лионель Скалони, Жузеп Гвардиола, Луис де ла Фуэнте

На звание лучшего тренера/тренерши женской команды претендуют: Футоши Икеда, Гарет Тейлор, Сандрин Суберайн, Соня Бомпастор.

Ранее сообщалось, что в ФИФА отреагировали на письмо УАФ о ошибке, связанной с Крымом.