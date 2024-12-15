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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 16:28 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:33
3439
0

Умер легендарный экс-капитан и тренер Шахтера

В возрасте 83 лет не стало Алексея Дрозденко

15 декабря 2024, 16:28 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:33
3439
0
Умер легендарный экс-капитан и тренер Шахтера
ФК Шахтер. Алексей Дрозденко

В воскресенье, 15 декабря 2024 года, в возрасте 83 лет умер бывший украинский футболист и тренер Алексей Дрозденко. Об этом сообщают официальные социальные сети донецкого «Шахтера».

Алексей Дрозденко начинал свой спортивный путь в родном городке Чистяково, играл за дубль «горняков», а в 1962 году дебютировал в основе донецкого «Шахтера». Легендарный защитник выступал за команду на протяжении 11 сезонов, отыграв 165 матчей. Он трижды попадал в список 33 лучших игроков УССР, а 1971-1972 годах даже был капитаном «оранжево-черных».

После завершения карьеры футболиста Алексей входил в тренерский штаб дончан (1979-1983, 1989-1994, 1997-1999, 1999-2002), был исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» (октябрь-ноябрь 1999), работал в детско-юношеской школе и академии «горняков» (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).

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Алексей Дрозденко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смерть
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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