Умер легендарный экс-капитан и тренер Шахтера

В воскресенье, 15 декабря 2024 года, в возрасте 83 лет умер бывший украинский футболист и тренер Алексей Дрозденко. Об этом сообщают официальные социальные сети донецкого «Шахтера».

Алексей Дрозденко начинал свой спортивный путь в родном городке Чистяково, играл за дубль «горняков», а в 1962 году дебютировал в основе донецкого «Шахтера». Легендарный защитник выступал за команду на протяжении 11 сезонов, отыграв 165 матчей. Он трижды попадал в список 33 лучших игроков УССР, а 1971-1972 годах даже был капитаном «оранжево-черных».

После завершения карьеры футболиста Алексей входил в тренерский штаб дончан (1979-1983, 1989-1994, 1997-1999, 1999-2002), был исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» (октябрь-ноябрь 1999), работал в детско-юношеской школе и академии «горняков» (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).