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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 19:51 |
3092
0

Англия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 19:51 |
3092
0
Англия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Евро-2024. 1/8 финала

Гельзенкирхен, 30 июня

Англия – Словакия – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Шранц, 25

(новость обновляется)

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

ГОЛ! 0:1 Шранц, 25 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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