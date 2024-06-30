Англия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

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Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Евро-2024. 1/8 финала

Гельзенкирхен, 30 июня

Англия – Словакия – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Шранц, 25

(новость обновляется)

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ГОЛ! 0:1 Шранц, 25 мин.