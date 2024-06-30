Чемпионат Европы30 июня 2024, 19:51 |
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Англия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
30 июня 2024, 19:51 |
3092
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В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Евро-2024. 1/8 финала
Гельзенкирхен, 30 июня
Англия – Словакия – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Шранц, 25
(новость обновляется)
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
ГОЛ! 0:1 Шранц, 25 мин.
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