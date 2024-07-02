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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 11:59 | Обновлено 02 июля 2024, 12:02
340
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»

Известный футбольный тренер верит в команду Эдварда Йорданеску

02 июля 2024, 11:59 | Обновлено 02 июля 2024, 12:02
340
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления сборной Румынии в плей-офф Евро-2024.

«Йорданеску в сборной проделал огромную работу, и я убежден, что они смогут справиться с Нидерландами и пройти дальше. Я буду на стадионе и буду болеть, как это делает весь румынский народ. У нас никогда не было такой поддержки, когда я играл в сборной, у нас было десять болельщиков на трибунах, если мы не играли дома.

В сборной была создана ментально сильная группа игроков, чего не хватает, например, Италии. Индивидуальные качества Румынии нельзя сопоставить с топ-командами. Ей помогает менталитет и организация игры, все футболисты жертвуют собой ради команды. Это команда, которая хорошо играет в обороне, а затем индивидуально проявляет себя в атаке. Румыния сильно выросла за последние 2-3 года. Когда в команде есть уверенность, все возможно.

Сильные сборные еще маскируются. Теперь, когда начались матчи плей-офф, такие топ-игроки, как Мбаппе и Беллингем, покажут нам, на что они действительно способны, но, несмотря на это, я думаю, что мы можем увидеть команду-сюрприз, которая поднимет трофей. Может быть, настанет очередь Австрии, Швейцарии или Румынии», – сказал Луческу в интервью Tuttosport.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Румынии и Нидерландов состоится 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Мирча Луческу Эдвард Йорданеску сборная Румынии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Румыния - Нидерланды
Владимир Клепач Источник: Calcionews24
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ВАЛ
Румуни радійте,що Україна допомогла вийти з групи.....
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+1
roman75zpr
Жартiвник )
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+1
Alexs
Луческу так хочется?
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0
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