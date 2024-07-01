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Евро
Румыния
02.07.2024 19:00 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 23:44 |
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0

Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в 19:00 по Киеву

01 июля 2024, 23:44 |
40
0
Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Мюнхене 2 июля пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Румыния пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе Е, набрав 4 очка. Команда проиграла Бельгии, сыграла вничью со Словакией и разгромила Украину 3:0.

Нидерланды расположилась на третьей строчке квартета D с 4 пунктами, пропустив вперед Австрию и Францию. Голландцы на групповом этапе проиграли только Австрии, а также одолели Польшу и сыграли вничью с французами.

Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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