УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить дисквалификацию на следующий матч 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

По информации английского издания The Mirror, УЕФА может наказать Джуда за его непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1). После того как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, он опустил руку в область паха и сделал неприличный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрока обвинили в неуважении.

УЕФА внимательно изучает этот эпизод и уже в ближайшее время сообщит о своем решении.

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi