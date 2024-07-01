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  4. УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 16:11 |
1173
2

УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?

Джуда могут дисквалифицировать на четвертьфинальный матч против Швейцарии

01 июля 2024, 16:11 |
1173
2
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить дисквалификацию на следующий матч 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

По информации английского издания The Mirror, УЕФА может наказать Джуда за его непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1). После того как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, он опустил руку в область паха и сделал неприличный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрока обвинили в неуважении.

УЕФА внимательно изучает этот эпизод и уже в ближайшее время сообщит о своем решении.

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

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сборная Англии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Англия - Словакия
Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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Fuz1982z
бурбасятина лізе всюдит як мскаль
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Обсервер Влад
Годину тому була новина, що ніхто нікого серйозно карати не збирається за таке. Новини суперечать одна одній.
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