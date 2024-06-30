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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:35 |
1723
0

ФОТО ДНЯ. Бисиклета Беллингема на 90+5-й минуте. Кейн наблюдает за шедевром

Джуд спас Англию от вылета из Евро-2024 в конце поединка против Словакии

30 июня 2024, 21:35 |
1723
0
ФОТО ДНЯ. Бисиклета Беллингема на 90+5-й минуте. Кейн наблюдает за шедевром
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 90+5-й минуте звездный англичанин Джуд Беллингем, который на клубном уровне защищает цвета Реала, оформил настоящий шедевр, и, вполне возможно, лучший гол на чемпионате Европы!

Беллингем бисиклетой поразил ворота Словакии и перевел встречу в экстратайм. Форвард трех львов Гарри Кейн наблюдал за этим ударом с надеждой, которая в итоге оказалось реальностью – Англия спаслась!

ФОТО ДНЯ. Бисиклета Беллингема на 90+5-й минуте. Кейн наблюдает за шедевром

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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