В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

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Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 90+5-й минуте Джуд Беллингем спас англичан от вылета. Беллингем в падении через себя оформил гол и перевел игру в экстра-таймы.

❗️ ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию