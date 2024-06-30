Чемпионат Европы30 июня 2024, 21:05 | Обновлено 30 июня 2024, 21:13
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ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию
1:1 в матче англичан и Словакии в 1/8 финала Евро-2024
30 июня 2024, 21:05 | Обновлено 30 июня 2024, 21:13
4820
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В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 90+5-й минуте Джуд Беллингем спас англичан от вылета. Беллингем в падении через себя оформил гол и перевел игру в экстра-таймы.
❗️ ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию
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