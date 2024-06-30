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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:05 | Обновлено 30 июня 2024, 21:13
4820
1

ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию

1:1 в матче англичан и Словакии в 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 21:05 | Обновлено 30 июня 2024, 21:13
4820
1
ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 90+5-й минуте Джуд Беллингем спас англичан от вылета. Беллингем в падении через себя оформил гол и перевел игру в экстра-таймы.

❗️ ВИДЕО. Это шедевр! Беллингем забил через себя на 90+5-й и спас Англию

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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