ФОТО. Звезды футбольного Реала поддержали баскетболистов в Эль класико

27 февраля в матче 27-го тура Евролиги встречались «Реал» Мадрид и «Барселона».

Это противостояние является не менее принципиальным, чем в футболе.

Поддержать мадридских баскетболистов пришли звезды футбольного клуба.

На трибунах были замечены Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Давид Алаба, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Браим Диас.

Баскетбольный «Реал» праздновал победу в этой игре со счетом 96:91.

Евролига. 27-й тур. 27 февраля

Реал (Испания) – Барселона (Испания) 96:91 (23:25, 17:18, 30:24, 26:24)

Реал: Кампаццо (18), Муса (16), Тавареш (5), Гаруба (4), Рэтан-Мейса (0) - старт; Хезоня (19 + 8 подборов), Абальде (16), Серхио Юль (7), Фернанду (6), Ибака (5), Фелис (0), Гонсалес (0).

Барселона: Паркер (18 + 5 потерь), Андерсон (15 + 7 подборов), Саторански (7), Абринес (2), Фалль (0) - старт; Парра (20 + 7 подборов), Мету (17), Брисуэла (10), Эрнангомес (2), Виллар Корнаго (0), Сарр (0).

Видео моментов

Фотоотчет

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine