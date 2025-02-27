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27 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:43
986
0

Хавбека Челси назвали самым сексуальным футболистом 2025 года

Коул Палмер получил признание за пределами поля

27 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:43
986
0
Хавбека Челси назвали самым сексуальным футболистом 2025 года
Instagram. Коул Палмер

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер не только блистает на поле, но и завоевывает сердца фанатов по всему миру.

Недавно он был признан самым сексуальным футболистом 2025 года. Палмер опередил таких звезд, как Джек Грилиш, Джуд Беллингем и Криштиану Роналду.

Опрос среди 2500 британцев оценивал футболистов по внешности, телосложению, уверенности и стилю — Палмер занял первое место с 19% голосов.

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Беллингем оказался вторым с 17%, а Грилиш — третьим с 15%.

По словам представителя Slotzilla, успех Палмера на поле и его растущий статус среди поклонников сделали его новым любимцем молодежной аудитории.

Хотя Роналду и Мбаппе по-прежнему привлекают внимание, сейчас все взгляды на Коула Палмера как на самого горячего футболиста.

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lifestyle Криштиану Роналду Коул Палмер Челси сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Star
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