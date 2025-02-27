Хавбека Челси назвали самым сексуальным футболистом 2025 года

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер не только блистает на поле, но и завоевывает сердца фанатов по всему миру.

Недавно он был признан самым сексуальным футболистом 2025 года. Палмер опередил таких звезд, как Джек Грилиш, Джуд Беллингем и Криштиану Роналду.

Опрос среди 2500 британцев оценивал футболистов по внешности, телосложению, уверенности и стилю — Палмер занял первое место с 19% голосов.

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Беллингем оказался вторым с 17%, а Грилиш — третьим с 15%.

По словам представителя Slotzilla, успех Палмера на поле и его растущий статус среди поклонников сделали его новым любимцем молодежной аудитории.

Хотя Роналду и Мбаппе по-прежнему привлекают внимание, сейчас все взгляды на Коула Палмера как на самого горячего футболиста.