Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Довбик не перейдет в «Атлетико»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако трансфер украинца в мадридский клуб сорван. Причиной стало то, что «Атлетико» не готов платить «Жироне» 40 миллионов евро и предлагает значительную меньшую сумму. В мадридском клубе больше не рассматривают трансфер украинца. Отмечается, что Довбиком интересуются также «Арсенал» и «Наполи».
В свою очередь Radio Marca отмечает, что Довбик своими последними выступлениями вызвал сомнения у тренерского штаба «Атлетико» о целесообразности этого трансфера.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
✅💣 ÚLTIMA HORA: Dovbyk genera dudas en el Atlético, y no están convencidos de cerrar el fichaje.— Spidey Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) July 2, 2024
👉🏼 Su juego fuera del área no convence a Simeone y al cuerpo técnico.
🔗 @medinamarca vía @RadioMARCA pic.twitter.com/9nEWUCing7
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