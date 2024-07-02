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  4. Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Испания
02 июля 2024, 11:24 |
4332
13

Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина

Довбик не перейдет в «Атлетико»

02 июля 2024, 11:24 |
4332
13
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако трансфер украинца в мадридский клуб сорван. Причиной стало то, что «Атлетико» не готов платить «Жироне» 40 миллионов евро и предлагает значительную меньшую сумму. В мадридском клубе больше не рассматривают трансфер украинца. Отмечается, что Довбиком интересуются также «Арсенал» и «Наполи».

В свою очередь Radio Marca отмечает, что Довбик своими последними выступлениями вызвал сомнения у тренерского штаба «Атлетико» о целесообразности этого трансфера.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 13
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Octopus
Причина это спорт.юа. Если бы они не придумали этот интерес, которого не было в реальности, то ничего бы и не сорвалось.
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+5
stalker digga
После невзрачной игры на Еврочемпе это ожидалось.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Якщо говорити відверто то і кращим бомбардиром Ла ліги він став незаслужено, в нього 24 голи 7 яких з пенальті !!!, в Серлота 23 голи 0 з пенальті, без пенальок він навіть в топ-2 не був би, другий Беллінгем 19 голів (1 пенальті). Так само в Дніпрі йому давали бити пенальті щоб накручувати статистику.
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+1
Rzechpospolita
Я навіть не знаю, хто з наших коштує 40 лямів,  мабуть тільки Трубін, Забарний і Миколенко….якби не травматичність Циганкова - він би теж коштував не менше… якби парадоксально не звучало, але Артем, ну  ніяк не тягне на цього Пічічі, хоть і став кращим бомбардиром… останній тур це все  показав (картину одним матчем весь сезон) ,  коли вся Жирона грала тупо на його Пічічі! 
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+1
ТвояМамка
Отакот
3 всратых матча и ты никому не нужен
Думай
те
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+1
Saar
Клас! Ніколи не хотів, щоб він переходив у це дно!
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+1
NATS
А выступление Гризмана у Атлетико сомнение не вызывает?!
Или там всё стабильно плохо, поэтому всё ОК.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
якщо їм 40 лямів євро задорого за кращого бомбардира чемпіонату Іспанії, то нехай йдуть лісом.
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-1
Yevginarius
обісралися піжони на Євро, отримуйте по заслугам кретини
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-1
Олексій Коваль
І це правильно, за це бревно 40 млн????
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-1
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