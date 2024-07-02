Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Однако трансфер украинца в мадридский клуб сорван. Причиной стало то, что «Атлетико» не готов платить «Жироне» 40 миллионов евро и предлагает значительную меньшую сумму. В мадридском клубе больше не рассматривают трансфер украинца. Отмечается, что Довбиком интересуются также «Арсенал» и «Наполи».

В свою очередь Radio Marca отмечает, что Довбик своими последними выступлениями вызвал сомнения у тренерского штаба «Атлетико» о целесообразности этого трансфера.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.