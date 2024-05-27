ОФИЦИАЛЬНО! Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Украинскому нападающему покорилось невероятное достижение
26 мая завершился сезон чемпионата Испании по футболу 2023/24.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром турнира. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола. Довбик на один гол опередил норвежца Александера Серлота из «Вильярреала», который травмировался в последнем матче, и на пять голов Роберта Левандовски из «Барселоны» и Джуда Беллингема из «Реала».
Артем Довбик повторил невероятное достижение легендарного украинского бомбардира Андрея Шевченко по количеству голов, забитых украинцами за один сезон в топ-5 европейских лигах в 21 веке.
Лучшие бомбардиры Ла Лиги 2023/24
Girona’s Artem Dovbyk ends the season as La Liga top goalscorer (24) 👏 pic.twitter.com/2410ZLMCZp— B/R Football (@brfootball) May 26, 2024
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