ОФИЦИАЛЬНО! Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!

26 мая завершился сезон чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром турнира. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола. Довбик на один гол опередил норвежца Александера Серлота из «Вильярреала», который травмировался в последнем матче, и на пять голов Роберта Левандовски из «Барселоны» и Джуда Беллингема из «Реала».

Артем Довбик повторил невероятное достижение легендарного украинского бомбардира Андрея Шевченко по количеству голов, забитых украинцами за один сезон в топ-5 европейских лигах в 21 веке.

Лучшие бомбардиры Ла Лиги 2023/24