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  4. ОФИЦИАЛЬНО! Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Испания
27 мая 2024, 00:19 |
398
1

ОФИЦИАЛЬНО! Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!

Украинскому нападающему покорилось невероятное достижение 

27 мая 2024, 00:19 |
398
1
ОФИЦИАЛЬНО! Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 мая завершился сезон чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром турнира. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола. Довбик на один гол опередил норвежца Александера Серлота из «Вильярреала», который травмировался в последнем матче, и на пять голов Роберта Левандовски из «Барселоны» и Джуда Беллингема из «Реала».

Артем Довбик повторил невероятное достижение легендарного украинского бомбардира Андрея Шевченко по количеству голов, забитых украинцами за один сезон в топ-5 европейских лигах в 21 веке.

Лучшие бомбардиры Ла Лиги 2023/24

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Александер Серлот Вильярреал Роберт Левандовски Джуд Беллингем Реал Мадрид Барселона Артем Довбик Жирона лучший бомбардир Трофей Пичичи
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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samird
Вітання! Велике досягнення.
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