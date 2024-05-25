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  4. Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Испания
25 мая 2024, 00:46 |
445
0

Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко

Артем забил 24 гола в сезоне Ла Лиги 2023/24

25 мая 2024, 00:46 |
445
0
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
ФК Жирона. Андрей Шевченко и Артем Довбик

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В старте «Жироны» вышел украинский форвард Артем Довбик, отличившийся хет-триком и одним ассистом.

Артем Довбик завершил сезон чемпионата Испании по футболу с 24 голами. Довбик повторил рекорд легенды футбола Андрея Шевченко по количеству голов, которые были забиты украинцами за один сезон в топ-5 европейских лигах в 21 веке.

Шевченко дважды за «Милан» за сезон Серии А забивал 24 гола.

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Милан Андрей Шевченко рекорд Жирона чемпионат Испании по футболу бомбардиры лучший бомбардир Ла Лига Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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