Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В старте «Жироны» вышел украинский форвард Артем Довбик, отличившийся хет-триком и одним ассистом.

Артем Довбик завершил сезон чемпионата Испании по футболу с 24 голами. Довбик повторил рекорд легенды футбола Андрея Шевченко по количеству голов, которые были забиты украинцами за один сезон в топ-5 европейских лигах в 21 веке.

Шевченко дважды за «Милан» за сезон Серии А забивал 24 гола.