Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Украинцы также отметились по одному ассисту – 7:0!
24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами Жирона и Гранада. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-белых.
Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков – дубль. Также у каждого из украинцев по одному ассисту!
Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 56-й на Кристиана Стуани. Еще по одному голу в этой игре забили Эрик Гарсия и Стуани.
Благодаря этой победе «Жирона» набрала 81 очко, завершив кампанию на 3-м месте. Турнирного значения результат этой встречи уже не имел. «Гранада» завершила сезон на 19-й позиции с 21 пунктом и вылетела из элитного дивизиона Испании.
Довбик после хет-трика возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании 2023/24 с 24 голами. У ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала» 23 забитых мяча. Норвежец и «желтая субмарина» проведут матч последнего тура в 25 мая против «Осасуны».
Ла Лига 2023/24. 38-й тур. 24 мая
Жирона – Гранада – 7:0
Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90, Стуани, 78
Таблица Ла Лиги 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4
|Атлетико Мадрид
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5
|Атлетик Бильбао
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6
|Реал Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15
|Лас Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) May 24, 2024
⚽️ Eric
⚽️ X2 Tsygankov
⚽️ X3 Dovbyk
⚽️ Stuani
🤩 Quin partit per tancar la temporada!
🔴⚪️ #GironaGranada pic.twitter.com/EX2FDc9Khc
⌚️ 90’ || Final.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) May 24, 2024
GIR 7️⃣-0️⃣ 𝐆𝐂𝐅#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 | #GironaGranada pic.twitter.com/CxSiyhesQS
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Крута Жирона
надіюсь Серлот всереться у наступному матчі. як би там не було, а шанси в Артема є стати топ-бомбардиром чемпу
Прекрасний матч для наших Циганков дубль + гольова, Довбик хет-трик + гольова!!!
Особливо мега експерт Запасний, котрий поносив весь час Циганкова та Довбика. Але восхваляв Мурзіка.