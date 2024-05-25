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  4. Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Чемпионат Испании
Жирона
24.05.2024 22:00 – FT 7 : 0
Гранада
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Испания
25 мая 2024, 00:05 | Обновлено 25 мая 2024, 00:19
3369
22

Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов

Украинцы также отметились по одному ассисту – 7:0!

25 мая 2024, 00:05 | Обновлено 25 мая 2024, 00:19
3369
22
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами Жирона и Гранада. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-белых.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков – дубль. Также у каждого из украинцев по одному ассисту!

Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 56-й на Кристиана Стуани. Еще по одному голу в этой игре забили Эрик Гарсия и Стуани.

Благодаря этой победе «Жирона» набрала 81 очко, завершив кампанию на 3-м месте. Турнирного значения результат этой встречи уже не имел. «Гранада» завершила сезон на 19-й позиции с 21 пунктом и вылетела из элитного дивизиона Испании.

Довбик после хет-трика возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании 2023/24 с 24 голами. У ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала» 23 забитых мяча. Норвежец и «желтая субмарина» проведут матч последнего тура в 25 мая против «Осасуны».

Ла Лига 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Жирона – Гранада – 7:0

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90, Стуани, 78

Таблица Ла Лиги 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 37 29 7 1 87 - 26 94
2 Барселона 37 25 7 5 77 - 43 82
3 Жирона 38 25 6 7 85 - 46 81
4 Атлетико Мадрид 37 23 4 10 68 - 43 73
5 Атлетик Бильбао 37 18 11 8 60 - 37 65
6 Реал Сосьедад 37 16 12 9 51 - 37 60
7 Бетис 37 14 14 9 48 - 45 56
8 Вильярреал 37 14 10 13 64 - 64 52
9 Валенсия 37 13 9 15 38 - 43 48
10 Алавес 37 12 9 16 35 - 45 45
11 Осасуна 37 12 8 17 44 - 55 44
12 Хетафе 37 10 13 14 41 - 52 43
13 Севилья 37 10 11 16 47 - 52 41
14 Сельта 37 10 10 17 44 - 55 40
15 Лас Пальмас 37 10 9 18 32 - 46 39
16 Райо Вальекано 37 8 14 15 29 - 47 38
17 Мальорка 37 7 16 14 31 - 43 37
18 Кадис 37 6 15 16 25 - 49 33
19 Гранада 38 4 9 25 38 - 79 21
20 Альмерия 37 2 12 23 37 - 74 18
Полная таблица
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Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Эрик Гарсия Кристиан Стуани пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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Кирилл Петечкин
Після сьогоднішнього матчу з дитинства за Осасуну (якщо ви розумієте про що я) 
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+19
Boodya
85 голів за сезон від Жирони, фантастика)
Крутий сезон від Довбика (сподіваюсь завтра сьорлот проспить гру☺️)
Феноменальний Циганков.
Крута Жирона 
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+16
odiniznashih
Два украинца поучаствовали во всех семи голах
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+13
Boodya
Шкода що пічічі не рахують гол+пас, там точно рівних немає
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+10
Octopus
Наши молодцы! Даже деда Стуани уважили.
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+10
Sunrise
Артем зробив що міг. Супер сезон для нього, для Віктора та для команди!
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+9
Viktor Shuper
українці топчики сьогодні. навіть Малина забив)
надіюсь Серлот всереться у наступному матчі. як би там не було, а шанси в Артема є стати топ-бомбардиром чемпу
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+7
TarasTaras94
Ще й два асисти) 
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+7
sahka1981
Молодці! Практично Баварія - ШД)))
Прекрасний матч для наших Циганков дубль + гольова, Довбик хет-трик + гольова!!!
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+6
Игорь
А які додаткові показники враховуються, якщо кількість забитих з Серлотом рівна буде? Кількість саме голів з гри чи кількість результативних передач?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Щурівахуї!
Особливо мега експерт Запасний, котрий поносив весь час Циганкова та Довбика. Але восхваляв Мурзіка.
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+3
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OtsoCity
Молодці українські хлопці!
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+1
Андрій Заліщук
Дай Бог, Циган, Довбик і Мудрик запалять на ЄВРО, а потенціал у нас бешений у цьому плані, нічим не поступаємось топовим збірним...рашка соси і заздри!!!
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0
Alex T
Даешь такую результативность летом на ЧЕ от наших «испанцев»
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0
Dixon
Довбик, Цыганков, Мудрик, Судаков-это лучшая атака на евро)
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0
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Первый Среди Равных
Губошльоп, який кожен третій гол забиває з пенальті, а решту голів із лінії воротарського, коли 99% роботи зроблено іншими гравцями команди, не достойний ніякого пічі і звання найкращого бомбардира. У Серлота нуль голів з пенальті. Бажаю норвежцю в останньому турі зробити дубль. 
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-5
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