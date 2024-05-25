Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами Жирона и Гранада. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-белых.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков – дубль. Также у каждого из украинцев по одному ассисту!

Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 56-й на Кристиана Стуани. Еще по одному голу в этой игре забили Эрик Гарсия и Стуани.

Благодаря этой победе «Жирона» набрала 81 очко, завершив кампанию на 3-м месте. Турнирного значения результат этой встречи уже не имел. «Гранада» завершила сезон на 19-й позиции с 21 пунктом и вылетела из элитного дивизиона Испании.

Довбик после хет-трика возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании 2023/24 с 24 голами. У ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала» 23 забитых мяча. Норвежец и «желтая субмарина» проведут матч последнего тура в 25 мая против «Осасуны».

Ла Лига 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Жирона – Гранада – 7:0

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90, Стуани, 78

Таблица Ла Лиги 2023/24

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 37 29 7 1 87 - 26 94 2 Барселона 37 25 7 5 77 - 43 82 3 Жирона 38 25 6 7 85 - 46 81 4 Атлетико Мадрид 37 23 4 10 68 - 43 73 5 Атлетик Бильбао 37 18 11 8 60 - 37 65 6 Реал Сосьедад 37 16 12 9 51 - 37 60 7 Бетис 37 14 14 9 48 - 45 56 8 Вильярреал 37 14 10 13 64 - 64 52 9 Валенсия 37 13 9 15 38 - 43 48 10 Алавес 37 12 9 16 35 - 45 45 11 Осасуна 37 12 8 17 44 - 55 44 12 Хетафе 37 10 13 14 41 - 52 43 13 Севилья 37 10 11 16 47 - 52 41 14 Сельта 37 10 10 17 44 - 55 40 15 Лас Пальмас 37 10 9 18 32 - 46 39 16 Райо Вальекано 37 8 14 15 29 - 47 38 17 Мальорка 37 7 16 14 31 - 43 37 18 Кадис 37 6 15 16 25 - 49 33 19 Гранада 38 4 9 25 38 - 79 21 20 Альмерия 37 2 12 23 37 - 74 18 Полная таблица