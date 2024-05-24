ВИДЕО. Цыганков разрывает. Виктор оформил дубль в матче Жироны в Ла Лиге
Украинец отличился вторым забитым мячом на 54-й минуте
24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».
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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 30-й минуте украинец отдал ассист на Эрика Гарсию, а уже на 33-й отличился самостоятельно.
Но на этом Виктор не остановился. На 54-й Цыганков оформил дубль после передачи Савио.
Теперь на счету Цыганкова 8 голов и 7 ассистов в чемпионате Испании 2023/24.
На 56-й минуте главный тренер жиронцев Мичел решил заменить украинца на Кристиана Стуани.
❗️ ВИДЕО. Цыганков разрывает. Виктор оформил дубль в матче Жироны в Ла Лиге
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