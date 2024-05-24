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  4. ВИДЕО. Цыганков разрывает. Виктор оформил дубль в матче Жироны в Ла Лиге
Испания
24 мая 2024, 23:22 | Обновлено 25 мая 2024, 00:31
2068
1

ВИДЕО. Цыганков разрывает. Виктор оформил дубль в матче Жироны в Ла Лиге

Украинец отличился вторым забитым мячом на 54-й минуте

24 мая 2024, 23:22 | Обновлено 25 мая 2024, 00:31
2068
1
ВИДЕО. Цыганков разрывает. Виктор оформил дубль в матче Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. На 30-й минуте украинец отдал ассист на Эрика Гарсию, а уже на 33-й отличился самостоятельно.

Но на этом Виктор не остановился. На 54-й Цыганков оформил дубль после передачи Савио.

Теперь на счету Цыганкова 8 голов и 7 ассистов в чемпионате Испании 2023/24.

На 56-й минуте главный тренер жиронцев Мичел решил заменить украинца на Кристиана Стуани.

❗️ ВИДЕО. Цыганков разрывает. Виктор оформил дубль в матче Жироны в Ла Лиге

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sahka1981
Дубль, плюс гольова! Молодець!
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