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  4. ВИДЕО. Цыганков отдал ассист и забил за 4 минуты в матче за Жирону
Испания
24 мая 2024, 22:42 | Обновлено 24 мая 2024, 23:06
2657
4

ВИДЕО. Цыганков отдал ассист и забил за 4 минуты в матче за Жирону

Виктор вначале отдал пас на Гарсию в поединке с Гранадой, а затем отличился самостоятельно

24 мая 2024, 22:42 | Обновлено 24 мая 2024, 23:06
2657
4
ВИДЕО. Цыганков отдал ассист и забил за 4 минуты в матче за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

На 30-й минуте украинец отдал ассист на Эрика Гарсию, а уже на 33-й отличился самостоятельно!

В этом сезоне для Цыганкова это 34-й матч в составе каталонского клуба. На счету Виктора 7 голов и 7 результативных передач в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отдал ассист и забил за 3 минуты в матче за Жирону

Видео асиста Цыганкова

Видео гола Цыганкова

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Виктор Цыганков Жирона видео голов и обзор Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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vh
Можна побажати тільки здоров'я, а так Вітя футбольний геній. 
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+7
sahka1981
Гол + гольова, молодець!
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+6
Maximus
Объективно Витя сегодня один из трёх лучших Украинских футболистов, если не лучший по качеству игры
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+4
TarasTaras94
І круто, що дві гольові дії з неробочої ноги 
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+2
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