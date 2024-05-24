ВИДЕО. Цыганков отдал ассист и забил за 4 минуты в матче за Жирону

24 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

На 30-й минуте украинец отдал ассист на Эрика Гарсию, а уже на 33-й отличился самостоятельно!

В этом сезоне для Цыганкова это 34-й матч в составе каталонского клуба. На счету Виктора 7 голов и 7 результативных передач в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отдал ассист и забил за 3 минуты в матче за Жирону

Видео асиста Цыганкова

Видео гола Цыганкова