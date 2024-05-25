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Чемпионат Испании
Жирона
24.05.2024 22:00 – FT 7 : 0
Гранада
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Испания
25 мая 2024, 00:40 |
4597
0

Жирона – Гранада – 7:0. Украинская феерия на Монтиливи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2023/24

25 мая 2024, 00:40 |
4597
0
Жирона – Гранада – 7:0. Украинская феерия на Монтиливи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоялся матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».

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Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу «красно-белых».

Ла Лиги 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Жирона – Гранада – 7:0

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90, Стуани, 78

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Гарсия, 30 мин.

ГОЛ! 2:0 Цыганков, 33 мин.

ГОЛ! 3:0 Довбик, 44 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:0 Цыганков, 54 мин.

ГОЛ! 5:0 Довбик, 76 мин.

ГОЛ! 6:0 Стуани, 78 мин.

ГОЛ! 7:0 Довбик, 90 мин. (пен.)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
61’
Факундо Пеллистри (Гранада) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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