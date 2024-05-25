Жирона – Гранада – 7:0. Украинская феерия на Монтиливи. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2023/24
24 мая состоялся матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада».
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Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу «красно-белых».
Ла Лиги 2023/24. 38-й тур. 24 мая
Жирона – Гранада – 7:0
Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90, Стуани, 78
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Гарсия, 30 мин.
ГОЛ! 2:0 Цыганков, 33 мин.
ГОЛ! 3:0 Довбик, 44 мин. (пен.)
ГОЛ! 4:0 Цыганков, 54 мин.
ГОЛ! 5:0 Довбик, 76 мин.
ГОЛ! 6:0 Стуани, 78 мин.
ГОЛ! 7:0 Довбик, 90 мин. (пен.)
События матча
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