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Чемпионат Испании
Жирона
24.05.2024 22:00 – FT 7 : 0
Гранада
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Испания
25 мая 2024, 05:57 | Обновлено 25 мая 2024, 06:28
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МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»

Наставник «Жироны» рассказал, что счастлив после победы над «Гранадой»

25 мая 2024, 05:57 | Обновлено 25 мая 2024, 06:28
2131
0
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
ФК Жирона. Мичел Санчес

Наставник «Жироны» Мичел Санчес рассказал, что счастлив после победы над «Гранадой» (7:0) в матче 38-го тура УПЛ:

«Трудно нормализовать сезон, который провел клуб, потому что он необычен. Наши футболисты сделали историю.

Когда вы наслаждаетесь путешествием, цель в конце – еще один день счастья, но это не полное счастье. После выполнения цели все хорошее заканчивается, и счетчик обнуляется. И вот что вам нужно сделать: установите счетчик на ноль и постарайтесь провести отличный сезон в следующем году, начиная с завтрашнего дня.

Теперь пришло время вместе насладиться и отпраздновать этот большой успех, а с новой недели начать планирование, чтобы поднять Жирону как можно выше.

Клуб растет и хочет продолжать делать шаги вперед. Чувствую себя немного расстроенным, поскольку в следующем году команда не будет играть с теми же игроками. Это будет другой сезон, и многие люди будут скучать по этой команде.

В этом матчей Жироне пришлось бороться за свои цели: побеждать и бороться за Трофей Пичичи для Артема Довбика».

Артем Довбик стал автором хет-трика и забил на один гол больше (24), чем у Александра Серлота. «Вильярреал» проведет матч последнего тура в Памплоне против Осасуны.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
61’
Факундо Пеллистри (Гранада) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
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Жирона Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Трофей Пичичи лучший бомбардир
Николай Степанюк Источник: Marca
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